США готовится ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток-2»
Как пишет Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники, в Белом доме сейчас обсуждают, насколько широкими они должны быть и должны ли затронуть инвесторов.
Президент США Дональд Трамп ранее выступил против строительства газопровода. По его мнению, Германия совершает страшную ошибку, что участвует в этом проекте.
Трамп также назвал Германию заложницей Москвы из-за крупных поставок российского газа.
Комментарии11
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nanarovsky 19 августа 2018 | 14:14
Давайте по честному. Педя Алкаш - украинский прэзидент один раз купил уголь пенсельванский. Там доставка выходит дороже чем он сам. Теперь хохлы покупают российский но это по секрету....
haldey 19 августа 2018 | 14:18
nanarovsky: Не по секрету, а по цене техасского))) А их добренький дядя сэм разницу в карман)))
Сама простота, эти дебилы купят все по любой цене, зато мы их похлопаем по спине...
vezdehod 19 августа 2018 | 14:31
дядя Трамп готовится - значит сделает и никто его не остановит.
gonduras_on_colyma 19 августа 2018 | 14:35
nanarovsky: //Давайте по честному. // Давай.
Можно начать с вопроса: сколько сёдня успел нюхнуть?
Потому как плющит уже нипадецки.
И да, укурок, причём здесь украинский уголь, когда сабж - санкции США против СП-2?
Который, как я предсказывал ещё полгода назад, уделают, т.к. слишком большие силы в нём не заинтересованы.
Так что готовься финансировать из своего кармана ваше национальное достояние - скоро оно будет чихать, кашлять и всеми оставшимися силами ползти на кладбище.
choma 19 августа 2018 | 14:51
nanarovsky: откуда такие познания
haldey 19 августа 2018 | 14:15
Готовится? Надо усердно готовиться? Да, это видимо санкции на зло бабушке отморожу уши... Ну готовьтесь готовьтесь.
"Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния." США давно уже работает, как дракон, мы давно уже вводим санкции без объяснений, за что)))
Готовьтесь готовьтесь, только потом сами не наложите в штаны от своих санкций)))
А то тут один умник перечислял, да мы их так, мы их эдак, а ему, нельзя, нам же хуже)))
ac_dc 19 августа 2018 | 14:55
haldey: потом сами не наложите в штаны от своих санкций)))
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А чем это врежет по НИМ наше правительство, што они враз апсерутца?
Вот уж и Медведьев и евоный шеф начали помалу поскуливать, де за што мол опять? мы ж вроде в последне время ничего не натворили...
А вы чего то пыжитесь. Видимо с вашей пенсией можно на любые санкции накласть.
student_ru_ru 19 августа 2018 | 14:58
haldey: Успехов в понимании процессов.)))
tks 19 августа 2018 | 14:28
А Вовик слушает, да ест.
seryj_wolk 19 августа 2018 | 14:34
Рфики ожидают американские санкции с чувством глубокого удовлетворения. Да так, что сладко постанывают: еще, еще.
nehoroshiy 19 августа 2018 | 14:54
И как они не, затрагивая инвесторов? В любом случае это их затрагивает.