США готовится ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток-2»

Как пишет Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники, в Белом доме сейчас обсуждают, насколько широкими они должны быть и должны ли затронуть инвесторов.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил против строительства газопровода. По его мнению, Германия совершает страшную ошибку, что участвует в этом проекте.

Трамп также назвал Германию заложницей Москвы из-за крупных поставок российского газа.