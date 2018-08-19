Замгендиректора ракетно-космической корпорации Энергия Алексея Белобородова обвиняют в попытке мошенничества
Он и двое его подчинённых задержаны.
В преступлении заподозрили несколько руководящих специалистов одного из ключевых российских предприятий по разработке ракетной и космической техники. Сотрудники РКК Энергия дают показания. В Роскосмосе перед этим заявили о задержании нескольких высокопоставленных лиц, которых подозревают в получении взяток. Около часа назад ведомство назвало имя одного из задержанных. Это Алексей Белобородов. Замгендиректора Энергии задержали сотрудники подмосковного главка СК. В этом им активно помогали ФСБ и Роскосмос. Следователь в ближайшее время попросит суд избрать меру пресечения в отношении Белобородова и двух его подчинённых, сообщили в ведомстве. Уточнив: расследование уголовного дела продолжается. Вопрос об аресте суд скорее всего рассмотрит завтра.
В июле скандал разразился с другим ведущим предприятием ракетно-космической промышленности — НПО имени Лавочкина. Силовики задержали гендиректора Сергея Лемешевского и главу дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову. Они стали фигурантами дела о мошенничестве на 330 миллионов рублей. После этого пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Счетная палата по просьбе госкорпорации проведет проверку РКК «Энергия».
Белобородов работает в ракетно-космической корпорации с 2016 года. До этого он 13 лет проходил службу в Вооружённых силах. При этом раздел Руководство на сайте корпорации сейчас недоступен – там указано, что он в стадии доработки.
Комментарии7
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tv_victim 19 августа 2018 | 14:12
Хана космонавтике, кароч.... Видно в космической отрасли не выходит рулить как везде в стране, то есть по остаточному принципу. А именно, когда все, что ни делается, то делается на те средства, которые не удалось разворовать....
dmast79 19 августа 2018 | 14:13
Походу, Рогозин получил добро на расчистку авгиевых конюшен...
navsegda 19 августа 2018 | 14:32
dmast79: на снос
tks 19 августа 2018 | 14:14
Рогозин отрасль "под себя" зачищает. Поляну расчищает, так сказать. Нужно же своих везде расставить, под будущий дербан.
neon001 19 августа 2018 | 14:25
tks: идей-то у него нет. если только памятник вове поставить головой в стратосферу. чем не космический проект...
a_111111 19 августа 2018 | 14:15
Он не договорился с «косммческими силами»
popov_m 19 августа 2018 | 14:28
Попытка подумать, попытка мошенничать и т.д., раз попытка, стать сажать!