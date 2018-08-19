Замгендиректора ракетно-космической корпорации Энергия Алексея Белобородова обвиняют в попытке мошенничества

Он и двое его подчинённых задержаны.

В преступлении заподозрили несколько руководящих специалистов одного из ключевых российских предприятий по разработке ракетной и космической техники. Сотрудники РКК Энергия дают показания. В Роскосмосе перед этим заявили о задержании нескольких высокопоставленных лиц, которых подозревают в получении взяток. Около часа назад ведомство назвало имя одного из задержанных. Это Алексей Белобородов. Замгендиректора Энергии задержали сотрудники подмосковного главка СК. В этом им активно помогали ФСБ и Роскосмос. Следователь в ближайшее время попросит суд избрать меру пресечения в отношении Белобородова и двух его подчинённых, сообщили в ведомстве. Уточнив: расследование уголовного дела продолжается. Вопрос об аресте суд скорее всего рассмотрит завтра.

В июле скандал разразился с другим ведущим предприятием ракетно-космической промышленности — НПО имени Лавочкина. Силовики задержали гендиректора Сергея Лемешевского и главу дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову. Они стали фигурантами дела о мошенничестве на 330 миллионов рублей. После этого пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Счетная палата по просьбе госкорпорации проведет проверку РКК «Энергия».

Белобородов работает в ракетно-космической корпорации с 2016 года. До этого он 13 лет проходил службу в Вооружённых силах. При этом раздел Руководство на сайте корпорации сейчас недоступен – там указано, что он в стадии доработки.