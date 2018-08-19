Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован из спецприемника на пятый день сухой голодовки. Об этом «Эху» сообщила жена активиста Анастасия Удальцова.

В середине августа Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток. На согласованном митинге против пенсионной реформы активист сжег портреты Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина и Алексея Кудрина.

Под стражей Удальцов объявил голодовку против повышения пенсионного возраста.