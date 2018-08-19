Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован из спецприемника на пятый день сухой голодовки
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован из спецприемника на пятый день сухой голодовки. Об этом «Эху» сообщила жена активиста Анастасия Удальцова.
В середине августа Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток. На согласованном митинге против пенсионной реформы активист сжег портреты Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина и Алексея Кудрина.
Под стражей Удальцов объявил голодовку против повышения пенсионного возраста.
Комментарии1
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jjuddgge_ddrredd 19 августа 2018 | 14:03
Удальцов - люмпен, человек без образования, никогда и нигде НЕ РАБОТАЛ НИ ДНЯ. Активист Левого фронта. Кто платит, на чьи деньги существует эта организация?
Единственное его "достижение" - знаменитые предки, Ленинские комиссары, которые истребляли русский народ...
Ещё раз. Кто спонсирует этот Левый Фронт, кто спонсирует Удальцова, его жену и всё эту гоп. компанию? Вполне возможно, что ФСБ. Всё на это указывает. Для ФСБ это очень удобно.
Но. Удальцов хотя и люмпен, но человек порядочный, честный. Со своими принципами.И за предков, старых большевиков-русофобов, не в ответе.
Голодает Удальцов ЧЕСТНО. Это вызывает У-ВА-ЖЕ-НИ-Е. Поэтому и госпитализирован. И сравните с клоунадой от Сенцова.
94 ДНЯ "ГОЛОДОВКА"????!!!!
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
ЗЫ. Так что в случае с Сенцовым - чисто хохляцкие штучки-дрючки. И как его настоящая фамилия? Каплан? Может, Он такой же Сенцов, как Вальцман, провозгласивший себя Порошенко?....