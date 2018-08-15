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Эксклюзив Эха 13:45, 19 августа 2018

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили о госпитализации отбывающего административный арест Удальцова

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили о госпитализации отбывающего административный арест и объявившего голодовку координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он уточнил, что посетил Удальцова сегодня в спецприемнике N2 в связи с обращением супруги оппозиционера, которая сообщила, что тот плохо себя чувствует. «При встрече Удальцов пожаловался на состояние своего здоровья, сказал, что у него болят почки. В связи с этим ему была вызвана «скорая помощь». Врач померил давление, уровень сахара в крови и принял решение о госпитализации», — отметил И.Мельников.
Он напомнил, что оппозиционер держит сухую голодовку уже 5-ый день из-за несогласия с решением суда.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ). Мосгорсуд в пятницу признал это решение незаконным.

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