Минобороны Японии намерено запросить рекордный бюджет почти в 48 миллиардов долларов
Об этом пишет газета The Japans Times со ссылкой на источники. Сумма превышает бюджет 2018 финансового года почти на миллиард долларов.
По словам источников, увеличение связано с намерением закупить американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые усилят защиту страны от баллистических ракет КНДР.
Комментарии1
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sensei54 19 августа 2018 | 13:50
Шесть кораблей с "Иджисом" у них есть. Теперь будет наземная версия.