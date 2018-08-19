Россиянку Марию Бутину в США посадили в одиночную камеру

Ее перевели в новую тюрьму, — сообщили в посольстве России в США. Дипломаты отметили, что Бутину этапировали в наручниках и лишили всех вещей. Представители посольства посетили ее в новой тюрьме и заявили, что Бутину пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением.

Власти США обвиняют россиянку в деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и в сговоре с целью продвижения интересов России.