Россиянку Марию Бутину в США посадили в одиночную камеру
Ее перевели в новую тюрьму, — сообщили в посольстве России в США. Дипломаты отметили, что Бутину этапировали в наручниках и лишили всех вещей. Представители посольства посетили ее в новой тюрьме и заявили, что Бутину пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением.
Власти США обвиняют россиянку в деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и в сговоре с целью продвижения интересов России.
Комментарии4
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tv_victim 19 августа 2018 | 13:48
"А что, ей за это талоны на усиленное питание положены,да"?
"Место встречи изменить нельзя". Не дословная цитата.
seryj_wolk 19 августа 2018 | 13:50
Когда под американцев подкладывали, обо всех рисках умолчали. За шпионаж могут посадить и возить в наручниках. В рфии преступников носят на руках, а в Штатах они бедные получают мало овощей и фруктов и от безделья толстеют. Заметил интересную особенность. Как только рфиков за какое-либо нарушение сажают, они почти мгновенно из вполне себе здоровых людей становятся инвалидами, по крайней мере по словам посольских. А уж как отмазывают эту Мутину-Футину, так даже Бута с Ярошенко не пытались отмазать. Видно что-то знает. Придется все рассказать, иначе сидеть ей не пересидеть.
trans 19 августа 2018 | 13:53
Можно подумать у нас без наручников возят.
dmitry35 19 августа 2018 | 14:04
"Власти США обвиняют россиянку в деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и в сговоре с целью продвижения интересов России".
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Да у нас, продвигающих интересы Штатов - пруд пруди. Для них надо аналогично - наручники, этапирование, унижения и психологическое давление.