Глава Чечни призвал не героизировать Юсупа Темерханова, осужденного за убийство Юрия Буданова
Рамзан Кадыров вновь заявил, что не верит в причастность Темерханова к преступлению. При этом Кадыров сказал, что бывший полковник Юрий Буданов покрыл себя нескрываемым позором, когда похитил, изнасиловал и самым жестоким образом убил чеченскую школьницу Эльзу Кунгаеву, — передает «Интерфакс».
Юсуп Темерханов в начале августа скончался в колонии. На его похороны в Чечне собрались десятки тысяч человек, в том числе и Кадыров.
Комментарии8
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ramen 19 августа 2018 | 13:36
Уж на сковородке. И вашим и нашим. Уже меняет показания. Сдаёт назад. Трёх недель не прошло...
danko1 19 августа 2018 | 13:47
ramen: Если Рамзан присутствовал на похоронах этого национального героя Чечни, убившего Буданова, то это только обозначает, что он поддерживает этого убийцу, как и всех, убивавших русских в чеченской войне.
Волк в овечьей шкуре крестничек Путина, лояльность которого он данью оплачивает.
ura_123 19 августа 2018 | 13:53
danko1: Да какой там волк,чисто шакал питающийся объедками.
Сколько волка не корми,он всё равно в лес смотрит(с)
consts 19 августа 2018 | 14:01
danko1: " как и всех, убивавших русских в чеченской войне".
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В принципе, поддерживаю, но есть тут маленькая неувязочка.Дело в том, что при штурме Грозного русских жителей города (а там остались почти одни русские, я тоже) убивали, в основном, федеральные войска. Путем обстрелов и бомбежек. Получается, что Кадыров и их поддерживает.
tv_victim 19 августа 2018 | 13:36
Еще не время, видимо....
ura_123 19 августа 2018 | 13:51
У одного убийцы "герой раиссии", у другого такой же,а тут ещё одного убийцу героизируют...
Что то сразу вспоминается мем про героев рассеи поубивавших друг дружку)))
sparky 19 августа 2018 | 13:51
Рамзану из Москвы новую оьувь прислали. И он в прыжке переобулся.
andre_klimov 19 августа 2018 | 13:59
Герой племени не должен заслонять собой вождя племени?