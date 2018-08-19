Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны
Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по делу о мошенничестве. Это сообщили в Следственном комитете.
Ранее сегодня в управлении СК по Московской области заявили, что в корпорации «Энергия» выявлены подозреваемые в получении взяток, которые дают признательные показания.
Комментарии6
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archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 13:40
для молодежи за лайки и репосты шьют статьи "за подозрение в намерении совершить экстремистские и террористические действия", " пропаганда нацистской символики", "оскорбление чувств верующих"
для взрослых - шьют статьи "измена Родине" - в данном случае для прикрытия Рогозина (по причине воровства или его идиотизма)
luger_max_otto 19 августа 2018 | 13:42
Да, интересно, сколько из этих денег помылил лично Рогозин.
tv_victim 19 августа 2018 | 13:41
Вот кто его знает, за что его задержали... То ли за воровство, то ли наоборот, за то, что мешал воровать.... Или за некую комбинацию из воровства и помех для воровства тех, кто по его мнению не достоин воровать.... Но ясно одно, что уж точно задержали не для улучшения положения в корпорации....
eniro 19 августа 2018 | 13:51
Ну, это такое..., с кем из ворья не бывает... Но, пока Кремлины, как бы, вне подозрений. У них,кого сажать-раскулачивать, все по плану, не за всеми можно углядеть постоянно, да и не это главное. А через 1-2 года, любого под пресс, все воры.
yurhip 19 августа 2018 | 13:53
А можно писать только о тех, кого не задержали?
Во-первых, хоть какой-то позитив в жизни появляется, а, во-вторых, похоже, что это перспективнее: меньше места скоро будет занимать.
dx555 19 августа 2018 | 14:03
Все уйдут безнаказанно как и эти перечисленные ниже.
Широко известное семейство в СПб и России отец и сын Лопоты получивший от отца в наследство ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» - один из крупнейших исследовательских центров России по разработке и созданию робототехнических комплексов космического, воздушного, наземного и морского базирования.
До настоящего времени вообще нет подробностей по уголовному делу.
Сынок славился не выплатой зарплат, сотрудников не согласных с беспределом избивали и увольняли. Ужас который это семейство творило словами не передать.
Срок следствия по делу экс-главы Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, продлен до 14 сентября.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекших тяжкие последствия"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
в результате злоупотребления Лопотой своими полномочиями причинен существенный вред законным интересам ОАО "РКК "Энергия" и охраняемым законом интересам государства, владеющего 38% акций корпорации, в виде материального ущерба на сумму не менее 77 млн 930 тыс. рублей".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/3307701
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/3307701
https://ria.ru/incidents/20180819/1526809622.html
http://tass.ru/proisshestviya/3258501