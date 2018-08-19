Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по делу о мошенничестве. Это сообщили в Следственном комитете.

Ранее сегодня в управлении СК по Московской области заявили, что в корпорации «Энергия» выявлены подозреваемые в получении взяток, которые дают признательные показания.