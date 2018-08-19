Арестованного Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день сухой голодовки
Это сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников. По его словам, Удальцов жаловался на боли в почках. Была вызвана «скорая». Врач принял решение отправить активиста в больницу.
В середине августа Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Удальцов начал сухую голодовку против пенсионной реформы.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nelibermot20 19 августа 2018 | 13:23
Удальцов уже после даух дней сухой голодовки выглядел намного хреновее клоуна Сенцова
nanarovsky 19 августа 2018 | 13:37
nelibermot20: Удальцов - искренний дурак в политике. Им уже либерасты один раз жопу вытерли когда он сидел после болотной. Ему всё мало. Он бредит объединением с шулерами местячковыми.
patrikk_1 19 августа 2018 | 13:40
По его словам, Удальцов жаловался на боли в почках. Была вызвана «скорая»...
Я не понял, что это ещё за херня? Ты, или сухую прекращай, или уж тогда не жалуйся как маленькая шлюшка, а умри как лидер левого сопротивления им.Гиви Таргамадзе.
cromwel 19 августа 2018 | 13:25
Сначала бы у режиссера проконсультировался. А то наверно так и копыта через неделю можно откинуть. Надо знать куда поддерживающую клизму вставлять
serhio_25__ 19 августа 2018 | 13:28
Вот дебил, как можно не есть во время голодовки? Так ведь и загнуться можно. Надо было сначала с Надей и Сенцовым поговорить, как правильно и без вреда для здоровья голодать годами.
cromwel 19 августа 2018 | 13:57
serhio_25__: лет через двадцать нам сообщат что режиссер закончил голодовку в связи с окончанием срока отсидки.
belovnikita 19 августа 2018 | 13:28
Насухую всегда не то :-)
parasuk_ 19 августа 2018 | 13:32
Удальцов настоящий революционер, таких уважают. Не то, что украинский террорист-неудачник сенцов или дырявый стукачок навальный :)
chubazzl 19 августа 2018 | 13:33
После всех этих пенсионных проказ со стороны власти, всё больше внимания обращаю на Удальцова и думаю, не я один.
tv_victim 19 августа 2018 | 13:34
А где-то посмеивается Сенцов, когда хомячит под одеялом!
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 13:46
Серёженька мы с тобой мы не дадим тебе умереть, наши соски всегда к твоим услугам, бери в ротик и соси на здоровье наш природный нектар!
vladlenvolkov 19 августа 2018 | 14:01
вот дурачок, брал бы пример с Сенцова, у того голодовка на годы растянется может, вечный пиар и для здоровья не вредно.