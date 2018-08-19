Арестованного Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день сухой голодовки

Это сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников. По его словам, Удальцов жаловался на боли в почках. Была вызвана «скорая». Врач принял решение отправить активиста в больницу.

В середине августа Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Удальцов начал сухую голодовку против пенсионной реформы.