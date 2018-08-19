27 лет августовского путча отмечается сегодня
Тогда представители руководства Советского Союза, несогласные с реформами Михаила Горбачева, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению для захвата власти.
Тогда президент Борис Ельцин объявил их деятельность незаконной.
Траурное мероприятие на месте гибели трех защитников Белого дома пройдет сегодня в Москве.
Комментарии11
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tv_victim 19 августа 2018 | 13:14
ГКЧП в итоге победил по всем статьям. Просто не сразу.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 13:22
tv_victim: Кого он победил, что ты несёшь? СССР остался? Промышленность сохранили? Социальные стандарты сохранили? Потребление продуктов питания смогло вернуться на советский уровень? Уровень образования и науки такой же? И т.д. и т.п.
danko1 19 августа 2018 | 13:30
tv_victim: ГКЧП-2, в еще более отвратительном виде, захватил в России всю власть и теперь безнаказанно грабит и уничтожает её.
Пиррова победа была в 1991 г.
putin2018 19 августа 2018 | 13:20
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
zemljanka 19 августа 2018 | 13:21
Владимир Усов
Илья Кричевский
Дмитрий Комарь
Мир им в Вечности
zemljanka 19 августа 2018 | 13:23
Отдали власть партийному работнику лбластного масштаба
Тот - майору гэбэшному
cobakevich 19 августа 2018 | 13:37
zemljanka: zemljanka:
Очередное безмозглое мясо в борьбе жидов за власть.
jblack2 19 августа 2018 | 13:22
Неудавшаяся попытка ГКЧП сохранить советскую власть в СССР, подстегнула центробежные силы в республиках.
Первым выгодоприобретателем в этом стал Е.Б.Н., который жаждал большей власти и не желал делить его с "хромой уткой" - Горбачевым.
Проведенным в СССР референдумом по поводу сохранения Союзного государства, в конечном счёте подтерлись - авторы Беловежских соглашений - по сути дела - преступники.
cobakevich 19 августа 2018 | 13:30
Жаль что Ельцина и Путина не расстреляли в 91-м
Уже сейчас были бы богаче Омерики.
zolingen 19 августа 2018 | 13:37
Лебединое озеро, какая чудесная музыка! Давно не показывали.
nikolaitschi 19 августа 2018 | 13:37
Народ нашел в себе силы сказать "Хватит!". И люди с обоих сторон оказались умней и достойней, чем можно было ожидать. Только память этого события и вселяет надежду. Поняли свою вину, за то, что довели страну до ручки, собрали вещи и разошлись. Кто же тогда думал, что так быстро страну приведут к новой черте.