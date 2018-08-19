СКР допрашивает сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», подозреваемых в получении взяток
Следственный комитет допрашивает сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», подозреваемых в получении взяток. Они дают признательные показания, — сообщают информагентства со ссылкой на Роскосмос.
Ранее был арестован по подозрению в мошенничестве гендиректор другой структуры Роскосмоса – НПО имени Лавочкина – Сергей Лемешевский.
Комментарии8
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ura_123 19 августа 2018 | 13:09
Есть такая профессия,родину расхищать!
sbk 19 августа 2018 | 13:13
Признание опять царица доказательств?
ura_123 19 августа 2018 | 13:43
sbk: Не,пошли "на перегонки"-чем больше сдадим,тем меньше дадут!(с) х.ф. Джентльмены удачи
sensei54 19 августа 2018 | 13:15
"Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту." (с)
Вот и вся суть хипежа.
А то устроили помпу - "СК допрашивает подозреваемых в получении взяток." Тьфу...
cobakevich 19 августа 2018 | 13:20
Похоже Роскосмос и создали с целью украсть как можно больше денег из бюджета и сдриснуть на эти баксы забугор.
lager23 19 августа 2018 | 13:22
Таким образом космос не завоёвывают ....... после 18 лет "развития" космическому наследию Королёва наступил логический триндец!
Спасибо Путену за это, ведь он в ответе (по его признанию) за всё, что происходит в стране!
curhatuy6 19 августа 2018 | 13:26
"До свиданья мой ласковый космос......
А скорее ПРОЩАЙ (при таком внимании органов..............
dx555 19 августа 2018 | 13:39
Широко известное семейство в СПб и России отец и сын Лопоты получивший от отца в наследство ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» - один из крупнейших исследовательских центров России по разработке и созданию робототехнических комплексов космического, воздушного, наземного и морского базирования.
До настоящего времени вообще нет подробностей по уголовному делу.
Сынок славился не выплатой зарплат, сотрудников не согласных с беспределом избивали и увольняли. Ужас который это семейство творило словами не передать.
Срок следствия по делу экс-главы Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, продлен до 14 сентября.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекших тяжкие последствия"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
в результате злоупотребления Лопотой своими полномочиями причинен существенный вред законным интересам ОАО "РКК "Энергия" и охраняемым законом интересам государства, владеющего 38% акций корпорации, в виде материального ущерба на сумму не менее 77 млн 930 тыс. рублей".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/3307701