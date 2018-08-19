СКР допрашивает сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», подозреваемых в получении взяток

Следственный комитет допрашивает сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», подозреваемых в получении взяток. Они дают признательные показания, — сообщают информагентства со ссылкой на Роскосмос.

Ранее был арестован по подозрению в мошенничестве гендиректор другой структуры Роскосмоса – НПО имени Лавочкина – Сергей Лемешевский.