Фигурант дела «Нового величия» попросил о помощи из СИЗО...

Письмо Дмитрия Полетаева опубликовал портал ОВД-Инфо.

«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя» — так начинает свое письмо один из обвиняемых по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев. Он добавляет, что группа изначально была организована, чтоб «сделать обычных людей боевиками», обучить их идеалистическим мировоззрениям и в дальнейшем ими манипулировать. Полетаев просит о поддержке – любой – моральной или финансовой. Пишет, что будет рад, если кто-то посодействует его освобождению из места, где человека, по его словам, на 80 процентов ограничивают. Письмо порталу ОВД-Инфо передала мать арестованного. Часть текста по ее просьбе осталась неопубликованной.



В деле «Нового величия» десять обвиняемых. Им вменяют организацию экстремистского сообщества. При этом фактические организаторы остались на свободе – один из них рассказывал, что внедрился в группу по заданию полиции. Впрочем, Руслан Костыленков, которого некоторые фигуранты назвали лидером организации, сейчас находится в изоляторе.

Двух девушек – фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест лишь на этой неделе. Перед этим в их поддержку Москве прошел «Марш матерей».