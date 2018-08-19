Фигурант дела «Нового величия» попросил о помощи из СИЗО
Письмо Дмитрия Полетаева опубликовал портал ОВД-Инфо.
«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя» — так начинает свое письмо один из обвиняемых по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев. Он добавляет, что группа изначально была организована, чтоб «сделать обычных людей боевиками», обучить их идеалистическим мировоззрениям и в дальнейшем ими манипулировать. Полетаев просит о поддержке – любой – моральной или финансовой. Пишет, что будет рад, если кто-то посодействует его освобождению из места, где человека, по его словам, на 80 процентов ограничивают. Письмо порталу ОВД-Инфо передала мать арестованного. Часть текста по ее просьбе осталась неопубликованной.
В деле «Нового величия» десять обвиняемых. Им вменяют организацию экстремистского сообщества. При этом фактические организаторы остались на свободе – один из них рассказывал, что внедрился в группу по заданию полиции. Впрочем, Руслан Костыленков, которого некоторые фигуранты назвали лидером организации, сейчас находится в изоляторе.
Двух девушек – фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест лишь на этой неделе. Перед этим в их поддержку Москве прошел «Марш матерей».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 19 августа 2018 | 13:25
Фигурант дела «Нового величия» попросил о помощи из СИЗО...
Где эти грязножопки из "Марша матерей", почему не проводят акции в поддержку ребят, гранты делят?
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 14:04
Свободу пидарасу Полетаеву, свободу вафлисту Полетаеву!