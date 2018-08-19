США в ближайшие недели могут ввести санкции против компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2»

Об этом пишет Wall Street Journal.

Законопроект о новых ограничениях почти разработан. Главный вопрос сейчас кого затронут санкции. Помимо компаний, ответственных за укладку труб в Балтийском море, ограничительные меры могут ввести в отношении банков и организаций, которые финансируют строительство газопровода. Это сообщили Wall Street Journal американские чиновники – как действующие, так и бывшие. Вашингтон уведомит Евросоюз перед введением санкций, отметили собеседники. Уточнив: это произойдёт в ближайшие несколько недель. Белый дом дорабатывает документ вместе с Госдепартаментом, министерством торговли и ещё рядом ведомств.

Источники издания напомнили, что год назад президент Трамп с одобрения Конгресса получил возможность вводить санкции против компаний и лиц, которые работают над проектом Северный поток-2. Хозяин Белого дома недавно открыто выступал против газопровода, который пойдёт по морю из России в Германию в обход Украины и Польши. Белый дом как пишет американское издание опасается, что новая труба даст Кремлю политический рычаг и увеличит энергозависимость Европы от российского газа.

Новые санкции проект Северный поток-2 не остановят заявил российский сенатор Владимир Джабаров. По его словам страна готова к таким действиям США. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Мощность трубы составит 55 миллиардов кубов газа в год.

Санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток-2» могут стать для России серьезной проблемой. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

По словам эксперта, заменить доходы от продажи нефти и газа России пока нечем, поэтому санкции в отношении «Северного потока-2» могут нанести сильный ущерб нашей стране.

Тем временем, в Совете Федерации заявили, что Россия готова к таким ограничениям. Первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров сказал РИА, что, несмотря на санкции, строительство газопровода будет завершено.