США в ближайшие недели могут ввести санкции против компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2»
Об этом пишет Wall Street Journal.
Законопроект о новых ограничениях почти разработан. Главный вопрос сейчас кого затронут санкции. Помимо компаний, ответственных за укладку труб в Балтийском море, ограничительные меры могут ввести в отношении банков и организаций, которые финансируют строительство газопровода. Это сообщили Wall Street Journal американские чиновники – как действующие, так и бывшие. Вашингтон уведомит Евросоюз перед введением санкций, отметили собеседники. Уточнив: это произойдёт в ближайшие несколько недель. Белый дом дорабатывает документ вместе с Госдепартаментом, министерством торговли и ещё рядом ведомств.
Источники издания напомнили, что год назад президент Трамп с одобрения Конгресса получил возможность вводить санкции против компаний и лиц, которые работают над проектом Северный поток-2. Хозяин Белого дома недавно открыто выступал против газопровода, который пойдёт по морю из России в Германию в обход Украины и Польши. Белый дом как пишет американское издание опасается, что новая труба даст Кремлю политический рычаг и увеличит энергозависимость Европы от российского газа.
Новые санкции проект Северный поток-2 не остановят заявил российский сенатор Владимир Джабаров. По его словам страна готова к таким действиям США. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Мощность трубы составит 55 миллиардов кубов газа в год.
Санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток-2» могут стать для России серьезной проблемой. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
По словам эксперта, заменить доходы от продажи нефти и газа России пока нечем, поэтому санкции в отношении «Северного потока-2» могут нанести сильный ущерб нашей стране.
Тем временем, в Совете Федерации заявили, что Россия готова к таким ограничениям. Первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров сказал РИА, что, несмотря на санкции, строительство газопровода будет завершено.
Комментарии4
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andreykochnev 19 августа 2018 | 13:06
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putin2018 19 августа 2018 | 13:11
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archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 13:35
" Новые санкции проект Северный поток-2 не остановят заявил российский сенатор Владимир Джабаров "
а кто такой сенатор Владимир Джабаров? обыкновенный высокооплачиваемый депутан-куртизан - нашли кого цитировать :)
kochar 19 августа 2018 | 13:54
"...Тем временем, в Совете Федерации заявили, что Россия готова к таким ограничениям. .."
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Ну конечно же готова.Не свою же задницу подставляет.