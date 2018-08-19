Владимир Путин и Ангела Меркель договорились о поддержке строительства газопровода «Северный поток-2»
Об этом сообщили в Кремле после переговоров, которые прошли накануне вечером.
Владимир Путин появился в идиллической провинции земли Бранденбург лишь с небольшим опозданием, заставив Ангелу Меркель подождать всего полчаса. В предварительных заявлениях лидеров двух стран была видна разница подходов к встрече. Меркель сделала акцент на ответственности России в урегулировании международных конфликтов и ее роли как постоянного члена Совбеза ООН. Путин подчеркнул значение Германии как экономического партнера и крупнейшего потребителя российского газа.
Ангела Меркель, в свою очередь, отметила важность роли Украины в транзите этого важнейшего энергоносителя в Европу «и после того, как появится газопровод «Северный поток 2». Канцлер подчеркнула свое удовлетворение началом переговоров по этой теме между Евросоюзом, Россией и Украиной. Владимир Путин сделал упор на экономическое значение проекта, не исключив возможность транзита газа через Украину при «соответствии экономическим требованиям».
Расхождения между позициями сторон отмечались в отношении Сирии и восточной Украины. Ангела Меркель подчеркнула необходимость остановить гуманитарную катастрофу при возможном наступлении армии Асада на провинцию Идлиб. Владимир Путин говорил о приоритетном значении гуманитарной помощи и подготовке возвращения беженцев в Сирию. Меркель, однако, отметила, что это станет возможно лишь после начала политического процесса. Как последовало из заявления министра иностранных дел ФРГ в воскресенье, во время встречи не удалось устранить разногласия относительно целей миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Как сообщил в своем Телеграм-канале главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину детальный план введения миротворцев в Донбасс в количестве 30-40 тысяч человек и создания там международной администрации.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 19 августа 2018 | 13:03
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 19 августа 2018 | 13:08
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
nelibermot20 19 августа 2018 | 13:19
Самый большой тризуб в мире из ржавых газовых труб всё ближе.
kryimzdick 19 августа 2018 | 14:00
nelibermot20: как это поможет российским будущим пенсионерам?
tv_victim 19 августа 2018 | 13:05
Наверное, пообещал лет двадцать бесплатно газ гнать в Германию.....
serhio_25__ 19 августа 2018 | 13:10
tv_victim: На что она пообещала и дальше закрывать глаза на поставку в России санкционного оборудования бесплатно в обмен на бесплатный газ.
midnightblues 19 августа 2018 | 13:28
tv_victim: не факт-что это имеет место
врут постоянно
archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 13:29
tv_victim:
"о поддержке строительства газопровода «Северный поток-2»
сообщили в Кремле после переговоров, которые прошли накануне вечером."
" ...а привычка у меня такая - самому себе только хорошие новости сообщать!.."
(с) М.Жванецкий
cromwel 19 августа 2018 | 13:07
Просто отпацанил старушку.
andre_klimov 19 августа 2018 | 13:24
cromwel:
Подождите новостей с "той стороны", а не от говорящих усов. Будете несколько, так скажем, удивлены... :))
kazlevich1949 19 августа 2018 | 13:13
Ну и слава Богу - кажется он "уговорил" республиканцев с демократами "сесть за стол переговоров"? Худой мир со всех сторон оно лучше доброй ссоры...
sergo_25_26 19 августа 2018 | 13:14
Будут поддерживать не зная какие санкции введут. Подождите недельку там видно будет. Рискнет ли кто под этими санкциями заниматься строительством.
seryj_wolk 19 августа 2018 | 13:15
Меркель на днях едет в Закавказские республики. Там среди прочего будут вестись переговоры о поставке в ЕС азербайджанского газа, а в дальнейшем и туркменского. Так что, рфики, конкуренция вашему газу будет. Договора еще не заключены, так что радость преждевременна
skull__ 19 августа 2018 | 13:20
seryj_wolk: Укры готовы отсосать у Путина, чтобы он транзит не прекращал?)
nanarovsky 19 августа 2018 | 13:42
skull__: Шлюхи, что с них взять. По истории возьми.
mystar 19 августа 2018 | 13:23
seryj_wolk: Так что, рфики, конкуренция вашему газу будет.
_________________________________________________
Да на здоровье. Россия никогда не мешала чужим экономическим проектам. Угомонитесь уже.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 13:25
seryj_wolk: Укроп, так откажитесь от транзита российского гибридного оккупационного газа.
parasuk_ 19 августа 2018 | 13:28
seryj_wolk: Тут надо понимать, что газ с азербайджана и туркмении если пойдет, то в южную европу. Т.е. это именно то направление, куда газпрому не обойтись без украинской гтс. Для украинды это плохо.
estamp 19 августа 2018 | 13:48
seryj_wolk: поставке в ЕС азербайджанского газа, а в дальнейшем и туркменского. Так что, рфики, конкуренция вашему газу будет.
---
Будут ли исполнены эти проекты и когда, еще посмотрим. Но только они никаким образом не задействуют Украину. И даже немного наоборот.
Мне интересно, будет ли Украина протестовать против них, как против СП и ЮП?
vincenttt 19 августа 2018 | 13:19
приблатнённый гопник отчитался перед Меркель так : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России миллиарды долларов как были в обороте Евросоюза так и останутся и преумножатся поскольку я продолжаю в интересах Евросоюза грабить Россию и уничтожать и Россию и её экономику!....Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!.....Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!.."
osinizatorecha 19 августа 2018 | 13:24
Ради чего всё это затевалось. Все остальные "мы обеспокоены ситуацией" для общего потребления быдломассы.
bob19 19 августа 2018 | 13:26
Ни о чём!
zolingen 19 августа 2018 | 13:32
Если информация соответствует действительности, то Меркель не долго осталось сидеть в Бундестаге.
kryimzdick 19 августа 2018 | 14:05
Стален тоже в Германию нефть гнал цистернами 22.06.1941