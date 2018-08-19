Владимир Путин и Ангела Меркель договорились о поддержке строительства газопровода «Северный поток-2»

Об этом сообщили в Кремле после переговоров, которые прошли накануне вечером.

Владимир Путин появился в идиллической провинции земли Бранденбург лишь с небольшим опозданием, заставив Ангелу Меркель подождать всего полчаса. В предварительных заявлениях лидеров двух стран была видна разница подходов к встрече. Меркель сделала акцент на ответственности России в урегулировании международных конфликтов и ее роли как постоянного члена Совбеза ООН. Путин подчеркнул значение Германии как экономического партнера и крупнейшего потребителя российского газа.

Ангела Меркель, в свою очередь, отметила важность роли Украины в транзите этого важнейшего энергоносителя в Европу «и после того, как появится газопровод «Северный поток 2». Канцлер подчеркнула свое удовлетворение началом переговоров по этой теме между Евросоюзом, Россией и Украиной. Владимир Путин сделал упор на экономическое значение проекта, не исключив возможность транзита газа через Украину при «соответствии экономическим требованиям».

Расхождения между позициями сторон отмечались в отношении Сирии и восточной Украины. Ангела Меркель подчеркнула необходимость остановить гуманитарную катастрофу при возможном наступлении армии Асада на провинцию Идлиб. Владимир Путин говорил о приоритетном значении гуманитарной помощи и подготовке возвращения беженцев в Сирию. Меркель, однако, отметила, что это станет возможно лишь после начала политического процесса. Как последовало из заявления министра иностранных дел ФРГ в воскресенье, во время встречи не удалось устранить разногласия относительно целей миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как сообщил в своем Телеграм-канале главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину детальный план введения миротворцев в Донбасс в количестве 30-40 тысяч человек и создания там международной администрации.