Украинский футболист клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив отвернулся от флага России во время гимна
Это произошло перед началом матча 7-го тура Олимп-ФНЛ в Сочи с местным клубом. Во время исполнения гимна все игроки повернулись к российскому флагу, а Федорив продолжил демонстративно стоять лицом к трибунам, — передает Sports.ru.
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода».
Комментарии4
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bereshliberalivjamu 19 августа 2018 | 13:04
,Домой, за хутор Зажопинск играть.
skull__ 19 августа 2018 | 13:26
bereshliberalivjamu: Да уж клиника, если это так...
Тут либо не играть за российский клуб, не получать з.п. и не платить налоги в страну-ахрессор, либо засунуть свои бандеровские хотелки себе в анус...
Это как проститутка после того, как отсосала и взяла деньги, потом стесняется показать сиськи.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 13:14
Эхо и укропские СМИ любят выдавать желаемое за действительное. Сначала надо узнать в другом месте, тали это было. Если так, то его надо отправлять назад на Украина, пока Омельян не перекрыл ЖД сообщение.
yakutt86 19 августа 2018 | 13:33
Вернуть Крым, признаться в уничтожении Боинга, признать факт агрессии против Украины и вообще, признаться во всем и покаяться тоже во всем. Уйти из Сирии, вывести войска из Донбасса, а если их там нет, то ввести, а потом вывести. Отказаться от намерений захватить Прибалтику, Польшу и всю остальную Европу. Все войсковые учения проводить вдали от границ с Европой, перестать разрабатывать новые виды вооружений. Громко, на весь мир признать свой статус страны-бензоколонки. И тогда все возмущенное, но великодушное мировое сообщество, может быть, поймет и простит....