Украинский футболист клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив отвернулся от флага России во время гимна

Это произошло перед началом матча 7-го тура Олимп-ФНЛ в Сочи с местным клубом. Во время исполнения гимна все игроки повернулись к российскому флагу, а Федорив продолжил демонстративно стоять лицом к трибунам, — передает Sports.ru.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода».