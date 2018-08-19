В Иркутской области неизвестные сожгли автомобиль мэра города Шелихова Сергея Липина
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном поджоге. По данным СК, инцидент произошел накануне утром, никто не пострадал. Инфинити мэра сгорел полностью.
На своей странице в «Одноклассниках» чиновник связал это с тем, что начал тотальную проверку земельных участков и стал возвращать имущество в городскую собственность.
Комментарии6
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gregor 19 августа 2018 | 12:38
В Иркутской области неизвестные сожгли автомобиль мэра города Шелихова Сергея Липина
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За деньги горожан ,он себе ещё купит авто ,и не одно .
danko1 19 августа 2018 | 12:45
gregor: Сомнительно очень, что сожгли за автомобиль за то, что земельные участки возвращал городу.
Скорее всего за то, что грабил сам и другим позволял.
Сначала машины поджигают, а скоро и дворцы заполыхают, когда в стране отсутствуют выборы и полное беззаконие.
plidurok Андрей Филимонов 19 августа 2018 | 13:05
danko1: Российские мэры напоминают старост, которых назначали немецко-фашистские оккупанты.
ansata 19 августа 2018 | 12:58
Иркутская область. Город Шелихов. Мэр города. Инфинити...
cobakevich 19 августа 2018 | 13:00
А пусть лучше расскажет откуда у мера задрищенского городка Шелехов стока денег на покупку Инфинити ?
cromwel 19 августа 2018 | 13:28
cobakevich: че накинулись. Может у него мама бизнес вумен. Или на обедах экономил...