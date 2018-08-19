В Иркутской области неизвестные сожгли автомобиль мэра города Шелихова Сергея Липина

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном поджоге. По данным СК, инцидент произошел накануне утром, никто не пострадал. Инфинити мэра сгорел полностью.

На своей странице в «Одноклассниках» чиновник связал это с тем, что начал тотальную проверку земельных участков и стал возвращать имущество в городскую собственность.