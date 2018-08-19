В Перми на согласованную акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел
Об этом сообщает портал Properm. Организаторы заявки написали, что в пикете примут участие около 350-ти человек.
Он должен был пройти как раз на том месте, где собирались протестовать гражданские активисты. Однако им отказали под тем предлогом, что место уже занято.
Комментарии22
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cite 19 августа 2018 | 12:37
Вот с таких фарсовых, провинциальных историй и начнется крах путинизма.
danko1 19 августа 2018 | 12:39
cite: Мало того, что соврали о том, что площадка занята, так у воров во власти уже денег нет, чтобы оплачивать свою "поддержку" и проводить путинги.
Или люди даже за деньги не желают быть холуями, понимать, что у них украдут намного больше, чем заплатят за участие в путинге?
ag_bai 19 августа 2018 | 12:42
danko1: Увы.
Не пришли, потому что не согнали. Только лишь.
Достаточно того, что создали надуманный повод, чтобы отказать гражданским активистам.
До выдавливания из себя холуйства еще как до Марса.
danko1 19 августа 2018 | 12:48
ag_bai: Наверное. Мечты о будущем.
Но всё-таки с пенсионной реформой начали просыпаться и те, кто раньше власть поддерживал.
protoukrop 19 августа 2018 | 12:38
На провластные митинги уже никто не ходит, хороший показатель, перед большим взрывом народного гнева.
lenin3 19 августа 2018 | 12:42
Не догадались организаторы:надо было сказать,что по 500 рэ дадут,народ бы тут же и сбежалс,забесплатно кто ж пойдет.И не важно,что денег никому не дали бы,для пропагандисткой картинки сошло бы...)))
ura_123 19 августа 2018 | 12:58
lenin3: Организаторы по привычке эти 500 рубликов присвоили, тренд такой у провластных активистов)))
don_ballon 19 августа 2018 | 12:48
У этих робких протестующих креативных голов нет. Нужно было прийти на разрешённый мининг и сделать под этой маркой с понтом свой. Пока поняли бы, в чём фишка... Ну, Пермь, что возьмёшь... Где это, вообще?
mas_mas 19 августа 2018 | 12:54
don_ballon: меня это тоже смущает - зачем заявлять заведомо не разрешаемый митинг, заявите "за" президента и его правительство, получите разрешение, и выражайте это "за" таким образом, что бы "всем всё было понятно" )))
vilingrad 19 августа 2018 | 13:00
don_ballon: Ну, Пермь, что возьмёшь... Где это, вообще?"
Та... уже разбомбили...
cobakevich 19 августа 2018 | 13:08
don_ballon:
В Колорадо.
sbk 19 августа 2018 | 12:48
Автобусов не было? И гречневой каши не наварили?
tag188 19 августа 2018 | 12:53
Что-то мне подсказывает, что по федеральным каналам об этом не скажут ни слова.
cromwel 19 августа 2018 | 13:22
tag188: зато кто то из местных чиновников ответственный за сбор митингующих лишится кресла.
ura_123 19 августа 2018 | 12:56
Вона как оказывается... а чё там с поддержкой в 76% ?
vladislav 19 августа 2018 | 12:57
А где ликующие портянки??
nikolaitschi 19 августа 2018 | 12:58
Должны были прибыть казаки, но их по свадьбам разобрали.
cobakevich 19 августа 2018 | 13:05
Понятно.
В Перми нет людей, поддерживающих курс руководства страны.
Даже губернатор и мер не пришли.
Это саботаж !
cromwel 19 августа 2018 | 13:19
Может скотовозов свободных не было или пятихатки все растщили волонтеры.
severnaj 19 августа 2018 | 13:21
Не оплатили. Времена не те, сперва деньги, сказала вата.
condor00 19 августа 2018 | 13:23
Как это я умудрился пропустить такую благую новость?!
yralez 19 августа 2018 | 14:04
Они не пришли и не пошли на......