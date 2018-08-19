Подозреваемые во взятках сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» задержаны
Ожидается, что суд изберет им меру пресечения завтра, — сообщает источник «Интерфакса». По его словам, среди подозреваемых – сотрудники высшего звена.
В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о задержаниях и распорядился максимально содействовать следствию.
Комментарии12
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kryimzdick 19 августа 2018 | 12:39
Рогозинский гадюшник. А че самого не взяли под стражу?
haldey 19 августа 2018 | 13:04
kryimzdick: Идийот, Ельцин вообще с коррупцией не боролся, и до Рогозина очередь дойдет. Из правительства он вылетел! И в тюрьму пойдет, если не прекратит на англичанку работать...
Жеглов как-то сказал:
А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют.
Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
Вот так.
Улюкаев первый, но не последний)))
Таких "друзев", как "эхо москвы", совместно с упоротыми адептами, на лесоповал бы лет на пять, ума добавить)))
kryimzdick 19 августа 2018 | 13:08
haldey: Идиёт тут ты, обезьянка))))
cobakevich 19 августа 2018 | 12:41
Опять Рогозин.
Складывается впечатление , что Рогозин после того как построит себе еще один особняк на ворованные деньги , сдает своих шестерок и начинает "сотрудничать со следствием".
А не засланный ли это казачек ?
regata2345 19 августа 2018 | 12:48
cobakevich:
Росиянцы , нормальным людЯм страшно представить если у Вас п.. здить закончат. Поголовно и везде. Мент украл лимон , Космодром легко раздербанили и на машине в стразах приехали к нам в Менск пакатаца . Без мазгов от безнаказанасти
Если б кончили красци дагнали бы США за месяц. Китай за 2.. )))
cobakevich 19 августа 2018 | 12:51
Хруничев, Энергия, Лавочкин , Восточный ....
Везде воруют.
Везде бюджетные миллиарды крутятся.
Похоже Роскосмос это одна лавочка по черному обналу бюджетных миллиардов поставила перед собой цель - очистить космос ради Маска.
buzukin1908 19 августа 2018 | 12:51
Некогда рассусоливать - жестко и решительно вычистить заразу. Для этого его и назначили. Пришло время действовать методами Героя, маршала и английского шпиона Лаврентия Берия - дорогу молодым и энергичным, саботажников - в зиндан, несправивишихся - в шлак, победителям - все! Сработало тогда - сработает и сейчас. Луна и Марс уже рядом :)
cobakevich 19 августа 2018 | 12:54
buzukin1908:
Какую травку куришь дебилоид ?
vilingrad 19 августа 2018 | 12:57
buzukin1908: Забыл главное: Вовку- на Лобное место, вверх ногами! А так все правильно...
kryimzdick 19 августа 2018 | 13:09
buzukin1908: Может и Рогозьку с Пыней как Берию шмальнуть?
vilingrad 19 августа 2018 | 12:55
Так вона чего оне все падают! А мы тут- шпионы, руки из задницы, мозги вытекли...
sbk 19 августа 2018 | 13:06
Рогозин на свободе пока?