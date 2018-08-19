Подозреваемые во взятках сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» задержаны

Ожидается, что суд изберет им меру пресечения завтра, — сообщает источник «Интерфакса». По его словам, среди подозреваемых – сотрудники высшего звена.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о задержаниях и распорядился максимально содействовать следствию.