Россия готова к новым санкциям США против участников строительства газопровода «Северный поток-2»...

Это заявил РИА первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, санкции этот проект не остановят. Сенатор отметил, что США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа.

Владимир Путин накануне вечером встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили в Кремле, они договорились поддержать реализацию «Северного потока-2» и оградить от нападок третьих стран.

Тем временем, газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме завершают работу над санкциями против этого газопровода.