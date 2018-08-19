Россия готова к новым санкциям США против участников строительства газопровода «Северный поток-2»
Это заявил РИА первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, санкции этот проект не остановят. Сенатор отметил, что США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа.
Владимир Путин накануне вечером встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили в Кремле, они договорились поддержать реализацию «Северного потока-2» и оградить от нападок третьих стран.
Тем временем, газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме завершают работу над санкциями против этого газопровода.
Комментарии12
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danko1 19 августа 2018 | 12:35
Уже не только Воронеж, но и все города России, готовы расплачиваться за санкции, чтобы воры во власти богатели на разных проектах и войнах.
Привыкли к бомбежкам по своим и нищете.
haldey 19 августа 2018 | 12:43
danko1: Причем тут Воронеж? Вы д-лы, если не понимаете, что вся санкционная политика уже доведена до абсурда))) С США дела делать уже опасно, они санкциями швыряют и на право, и на лево. Главнюки охренели, а от чего они охренели, от того, что их сняли с должности главнюков. Их участь незавидная, что бы они не мешались, их сольют, даже хуже чем СССР! По поводу живота своего, не переживайте вы так, как при Ельцине уже не будет, а как в Киеве уже не допустим))) Головой надо думать, а не брюхом)))
patrikk_1 19 августа 2018 | 12:45
Россия готова к новым санкциям США против участников строительства газопровода «Северный поток-2»...
"Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства в пятницу.
Суверенный кредитный рейтинг РФ. При этом краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, краткосрочный - на уровне "F3". Позитивный прогноз отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, которую поддерживает более гибкий валютный курс, твердая приверженность инфляционному таргетированию и устойчивая бюджетная стратегия", - говорится в сообщении агентства.
Fitch также считает, что российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленным в апреле...."
patrikk_1 19 августа 2018 | 12:47
По словам Владимира Джабарова, санкции этот проект не остановят. Сенатор отметил, что США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа...
Жидобандера грызёт бамбук.
lenin3 19 августа 2018 | 12:44
danko1: не надо Джабарову говорить за всю Россиию,мол,она готова.Готовы джабаровы,путины и иже с ними,вывезшие полстраны на ненавистный Запад,а россиянам оставившие разбитые корыта...
vilingrad 19 августа 2018 | 12:42
Россия готова к новым санкциям США"
Розовое белье, духи, вазелин...
gregor 19 августа 2018 | 12:43
Россия готова к новым санкциям США против участников строительства газопровода «Северный поток-2»
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Я ,Сечин , Миллер , бабушкакабаевой и 86 % телевизионного электората тоже готово ,уже .
haldey 19 августа 2018 | 12:50
gregor: Иди дефкам своим скажи, они филонят... Я устал ожидать то, что ты тут наобещал)))
А в понимании процессов ты полный ноль)))
Россия готова? Конечно готова!
Во-первых, есть структуры, которые уже под санкциями, и им терять нечего.
Во-вторых, по строительству Моста в Крым, что такого эти санкции сделали, ничего!
В третьих, даже если бы было чем нас остановить, давно бы остановили!
И самое главное, это качество управления! Качество управления Владимира Владимировича, даже рядом некого поставить по качеству, разве что товарищ Си... А качество управления в США сейчас = качество управления Горбачева!!! Результат будет..., угадай с трех раз)))
seryj_wolk 19 августа 2018 | 12:43
Рфики всегда готовы к американским санкциям, которые, как известно, идут рфии на пользу. Больше рублей за доллар - вот лозунг Путина и компании!
eternity88 19 августа 2018 | 12:43
В процессе подготовки к новым санкциям США правительство России на сайте zakupki.gov.ru разместило заказ на поставку партии вазелина для лиц, включённых в санкционные списки.
tv_victim 19 августа 2018 | 12:46
"
«Русский» народ не уступит! Санкций там, нормы, права. Какие? У нас всегда норма - 125 грамм хлеба в сутки, и право победить! Вот это и будет ответом на их санкции»!"
Приписывается А. Усманову. Но, думаю, они все там так думают. Фигли, их-то самих это не касается.....
lager23 19 августа 2018 | 12:46
Ну,ну,.....уверен на этом сенаторе нет ни одного отечественного изделия, одел бы он семейные трусы из сатина и доказал бы этим свою независимость от импорта, а не болтал языком!
Посмотрим, что крепче, башка Джабарова или бетонная стена о которую он будет биться с голойж@пой.., .