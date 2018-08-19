Три матча очередного, 4-го, тура чемпионата России по футболу пройдут сегодня в Самаре, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Первыми сегодня на поле родного стадиона в Самаре выйдут «Крылья советов», которые будут принимать действующего чемпиона – московский «Локомотив». У столичной команды пока что в нынешнем сезоне неважный старт: два матча закончились ничьей, один «железнодорожники» проиграли. И за все три игры – ни одного забитого мяча. Даже хозяева поля смотрятся лучше на фоне москвичей. Так что у подопечных Юрия Семина есть больше стимулов наконец-то переломить ситуацию. В Санкт-Петербурге один из лидеров первенства, «Зенит» сегодня принимает «Урал». Полузащитник гостей Алексей Евсеев пообещал журналистам, что екатеринбуржцы сделают все, чтобы не стать «мальчиками для битья» в этой игре. Аутсайдер Премьер-лиги, «Енисей», на выезде сыграет с «Ростовом». Хозяева встречи, по итогам третьего тура, сохраняют свое место в пятерке сильнейших команд турнира.

Завершится тур завтра в Химках матчем между «Динамо» (Москва) и «Уфой».