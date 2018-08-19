КНДР согласилась принять экспертов Международной организации гражданской авиации

Они проведут проверки, чтобы подтвердить безопасность полетов пассажирских самолетов. Об этом сообщает агентство Киодо. Отмечается, что экспертов могут пустить в Северную Корею в следующем году. Ранее Пхеньян направил запрос на запуск новых рейсов через воздушное пространство КНДР и Южной Кореи.

Если проверки экспертов будут успешными, то, возможно, международные авиакомпании возобновят полеты над Северной Кореей.