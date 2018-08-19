В Москве пожилой мужчина расстрелял бывшую жену и затем покончил с собой

Всё случилось на севере столицы, прямо на глазах у прохожих.

В бывшую жену 67-летний москвич Анатолий Симонов его имя называет телеграм-канал Mash, выпустил не менее трёх пуль. Трагедия случилась в Савёловском районе Москвы. Мужчина по одним данным устроил засаду рядом с домом бывшей супруги на улице Нижняя Масловка. И когда женщина вышла на улицу начал стрелять в упор из ружья. Затем застрелился сам. По другим — пожилой человек расстрелял бывшую жену возле продуктового магазина на соседней, Башиловской улице. И потом лишил себя жизни. Такую версию событий приводит пресс-служба главного управления Следственного комитета.

Всё произошло около девяти утра. Местных жителей разбудил женский крик, а затем серия выстрелов, сообщает телеканал 360. Уголовное дело возбудили по статье Убийство. Следователи нашли очевидцев происшествия, их допрашивают. Причины стрельбы пока неизвестны.

Около месяца назад мужчина открыл стрельбу по родственникам в квартире на улице Хабаровской на востоке Москвы. В результате теща стрелка умерла на месте, её муж был госпитализирован. Стрелявший покончил с собой.