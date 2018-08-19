В Москве пожилой мужчина расстрелял бывшую жену и затем покончил с собой
Всё случилось на севере столицы, прямо на глазах у прохожих.
В бывшую жену 67-летний москвич Анатолий Симонов его имя называет телеграм-канал Mash, выпустил не менее трёх пуль. Трагедия случилась в Савёловском районе Москвы. Мужчина по одним данным устроил засаду рядом с домом бывшей супруги на улице Нижняя Масловка. И когда женщина вышла на улицу начал стрелять в упор из ружья. Затем застрелился сам. По другим — пожилой человек расстрелял бывшую жену возле продуктового магазина на соседней, Башиловской улице. И потом лишил себя жизни. Такую версию событий приводит пресс-служба главного управления Следственного комитета.
Всё произошло около девяти утра. Местных жителей разбудил женский крик, а затем серия выстрелов, сообщает телеканал 360. Уголовное дело возбудили по статье Убийство. Следователи нашли очевидцев происшествия, их допрашивают. Причины стрельбы пока неизвестны.
Около месяца назад мужчина открыл стрельбу по родственникам в квартире на улице Хабаровской на востоке Москвы. В результате теща стрелка умерла на месте, её муж был госпитализирован. Стрелявший покончил с собой.
Комментарии3
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lenin3 19 августа 2018 | 12:26
Дед не знал про собянинскую программу"Активная старость",не слышал про володинские тренажеры во дворе,не попробовал счастье по-познеровски:работать(неважно,что языком)после 80-и.А то бы знал,на кого выплеснуть негативные эмоции,кроме бывшей жены...)))
cobakevich 19 августа 2018 | 12:27
А вот работал бы он еще 70 лет, то никогда не совершил такой глупости !
Деньги испортили мАсквичей.
vilingrad 19 августа 2018 | 12:44
Так выпьем за свободное ношение и владение! Сократим число русской ваты! Одновременно снизится рейтинг вождя и ядерный электорат!