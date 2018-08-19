Владимир Путин и Ангела Меркель поддержат проект «Северный поток-2»...

Политики договорились оградить его от нападок третьих стран.

Проект «Северный поток-2» абсолютно коммерчески выгоден и конкурентен – к такому понимаю, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пришли Владимир Путин и Ангела Меркель. В ходе вчерашней встречи они сошлись на том, что политизировать проект нельзя. Песков добавил, что договорённостей о противодействии возможным санкциям США в отношении «Северного потока-2» достигнуто не было, но в целом лидеры обменялись пониманием того, что газопровод нужен и должен быть завершен.

Тем временем стало известно, что Вашингтон в ближайшие несколько недель может ввести ограничительные меры против компаний, вовлеченных в строительство трубопровода. Как ранее говорил Дональд Трамп, «Северный поток-2» сделает Германию «заложницей» России.

Встреча Путина и Меркель прошла вчера в гостевой резиденции под Берлином. Лидеры также обсудили темы Украины и Сирии.