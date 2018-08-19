Владимир Путин и Ангела Меркель поддержат проект «Северный поток-2».
Политики договорились оградить его от нападок третьих стран.
Проект «Северный поток-2» абсолютно коммерчески выгоден и конкурентен – к такому понимаю, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пришли Владимир Путин и Ангела Меркель. В ходе вчерашней встречи они сошлись на том, что политизировать проект нельзя. Песков добавил, что договорённостей о противодействии возможным санкциям США в отношении «Северного потока-2» достигнуто не было, но в целом лидеры обменялись пониманием того, что газопровод нужен и должен быть завершен.
Тем временем стало известно, что Вашингтон в ближайшие несколько недель может ввести ограничительные меры против компаний, вовлеченных в строительство трубопровода. Как ранее говорил Дональд Трамп, «Северный поток-2» сделает Германию «заложницей» России.
Встреча Путина и Меркель прошла вчера в гостевой резиденции под Берлином. Лидеры также обсудили темы Украины и Сирии.
Комментарии19
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trans 19 августа 2018 | 12:06
Кстати, Европа заявляла что не будет реагировать на новые санкции США против Ирана. Но тем не менее из-за этих санкций несколько европейских компаний прекратили сотрудничать с Ираном. Видимо есть у Америки рычаги давления.
patrikk_1 19 августа 2018 | 12:12
Владимир Путин и Ангела Меркель поддержат проект «Северный поток-2»...
Россия и Германия не имеют права самостоятельно решать вопросы газового транзита между двумя странами, потому что у них на хвосте сидят украинские дармоеды и захребетники, плюс ещё великий коммерс Дональд Трамп, хочет сплавить свой неликвидный СУГ.
danko1 19 августа 2018 | 12:13
trans: Знать бы о чем в самом деле Меркель с врущим неадекватом на самом деле говорили.
Ведь верить вечно врущему Пескову, о котором и Путин говорит, что он пургу гонит, нельзя.
Скорее надо всё понимать с точностью до наоборот.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 12:21
danko1: Бабка, ты бы уже помолчала про вранье и пургу, ты обычно такую чушню несешь, что над тобой даже твои ржут.
trans 19 августа 2018 | 12:08
Кстати, в самой Германии отношение к этому проекту неоднозначное.
estamp 19 августа 2018 | 12:22
trans: ... отношение к этому проекту неоднозначное.
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Как у внучек офицеров?
serhio_25__ 19 августа 2018 | 12:23
trans: Кстати, в самое Германии отношение к этому проекту однозначное. Германия хочет дешевый газ и независимости от США. Не выдачей страх перед США за неоднозначность. Ты бы еще про свободный мир и демократию зачесал.
piter_ug 19 августа 2018 | 12:15
Ну это Трампушка «надвое сказала», получится поддержать или нет.
seryj_wolk 19 августа 2018 | 12:26
Не думаю, что Меркель допустит строительство СП2 без гарантий со стороны рфии не сокращать поставку газа через Украину. Думаю, что в договоре будет пункт, это оговаривающий. Рфики об этом старательно умалчивают.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 12:31
seryj_wolk: Укроп, Путин сам об этом сказал. Парашистские сми тебе об этом не сказали?
А вообще полная умора, как укропы борются за сохрание у себя российского гибридного, оккупационного газа.
protoukrop 19 августа 2018 | 12:40
serhio_25__: Не слушай моего младшего собрата, он еще слишком молод, глуп и наивен.
payalnick 19 августа 2018 | 12:31
Немцы всегда любили все из России. "Мамка,яйко, млеко, курка!"
venmud 19 августа 2018 | 12:33
Обычное песочное вранье. Где подписанные протоколы? Даже на словах нет договоренности о противодействии санкциям США, после появления которых на СП-2 положат конец.
tremens_delirium 19 августа 2018 | 12:40
venmud: ✄ Даже на словах нет договоренности о противодействии санкциям США, после появления которых на СП-2 положат конец. ✄
Может банально вам по оплошности не сообщили о деталях, но договорённости таки были?
cobakevich 19 августа 2018 | 12:33
Сбылась мечта Сталина-Гитлера , немецко-русские орды объединятся против врагов Рейха - англосаксов !
michael_zagorsk 19 августа 2018 | 12:36
А есть какой-то меморандум о Европейской энергетической безопасности? От одного поставщика не более 30%...35% ?
tremens_delirium 19 августа 2018 | 12:42
michael_zagorsk: ✄ От одного поставщика не более 30%...35% ? ✄
Так объём то и не растёт суммарный. Вопрос лишь в том, кто будет получать деньги за транзит.
nata_roo 19 августа 2018 | 12:47
Пока ситуация непонятная. Что делать Кремлю с Белым Домом? Жду активизации наших войск в Сирии...
timber_head 19 августа 2018 | 12:50
"по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова"
О, ну да... Охрененный "источник". Я, прям, так и верю, что если они не договорились, то Песков тут же прямо и честно об этом бы заявил. А можно глануть на стенограмму этой встречи и текст подписанных соглашений, если таковые были подписаны? Или все только "на словах" (Пескова)?