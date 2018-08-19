СКР выявил подозреваемых в получении взяток в Ракетно-космической корпорации «Энергия»
Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации «Роскосмос» провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия». Сейчас они дают признательные показания», — сказали в госкорпорации.
Комментарии4
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patrikk_1 19 августа 2018 | 12:17
СКР выявил подозреваемых в получении взяток в Ракетно-космической корпорации «Энергия»...
Если взяточники в погонах, то их нужно расстрелять, если гражданские то на пожизненный срок, а жену и детей в любом случае на вечную каторгу в Сибирь, за то что жрали ворованное.
vladimirgornitsky 19 августа 2018 | 12:18
Получатели взяток - это не так интересно, по-моему, гораздо интереснее - кто и с какой целью давал взятки людям из "Энергии".
danko1 19 августа 2018 | 12:18
Рогозин опять из окопа наблюдал из окопа за взятками и хищениями.
Непотопляемый вор.
payalnick 19 августа 2018 | 12:25
Взятки давали за качественное освящение церковью каждой ступени носителя