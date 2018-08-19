СКР выявил подозреваемых в получении взяток в Ракетно-космической корпорации «Энергия»...

Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации «Роскосмос» провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия». Сейчас они дают признательные показания», — сказали в госкорпорации.