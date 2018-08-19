На севере Москвы мужчина этим утром убил бывшую жену и покончил с собой
Он застрелил ее возле продуктового магазина на Башиловской улице, сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.
Телеграм-канал Мash уточняет, что огонь открыл 67-летний мужчина из охотничьего ружья.
Комментарии4
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kochar 19 августа 2018 | 11:41
Что то многовато стало подобных происшествий...
Да и на дорогах гибнут (вчера погибло 73 человека),в разы больше от наркотиков и алкоголя.
Помолчим о тех,кто умер от недостатка лекарств.
А Президент танцует на свадьбе в чужой стране.К слову...
vlabumur 19 августа 2018 | 11:45
Давеча молодуху замуж выдавали Карину Кнайсль. 53 лет.
А тут вьюноша 67 лет из ружья бьет.
Не пенсию минимум надо с 80 давать.
polsan 19 августа 2018 | 12:00
vlabumur: Чего ж Вы сами то на пенсию вышли, дождались бы 80. )))
sergo_25_26 19 августа 2018 | 12:07
Зачем такие новости? Должно быть больше положительных новостей. Так сказал сам вождь.