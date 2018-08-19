Власти США завершают работу над пакетом санкций против строительства газопровода «Северный поток-2»

Под ограничения могут попасть компании, которые участвуют в реализации проекта. Об этом пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источник. По их словам, сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и компании-инвесторы.