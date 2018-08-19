Власти США завершают работу над пакетом санкций против строительства газопровода «Северный поток-2»
Под ограничения могут попасть компании, которые участвуют в реализации проекта. Об этом пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источник. По их словам, сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и компании-инвесторы.
Комментарии13
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yralez 19 августа 2018 | 11:37
Чем быстрее прихлопнут эту лавочку мюллера-роттенбергов под крышей вошдя, тем больше останется.......роттенбергам на мост на Сахалин.
Куда ни кинь, всюду ОПГ.
danko1 19 августа 2018 | 11:52
yralez: Так у нас Роттенберг и прочие при таких проектах только сливки снимают и стоимость работ в 2 раза увеличивают.
Даже мост в Крым строили китайские и прочие компании.
Если введут санкции на тех, кто строит и инвестирует, то и желающих строить Северный поток сложно будет найти, даже за баснословные деньги.
trans 19 августа 2018 | 11:39
Кстати, Европа заявляла что не будет реагировать на новые санкции США против Ирана. Но тем не менее из-за этих санкций несколько европейских компаний прекратили сотрудничать с Ираном. Видимо есть у Америки рычаги давления.
polsan 19 августа 2018 | 11:56
trans: Так санкции же не против Европы в целом, да это и не возможно, а против компаний, которые будут сотрудничать с Ираном. Вот эти компании и решили не сотрудничать, так как им это будет невыгодно.
jblack2 19 августа 2018 | 11:47
Безудержный санкции Штатов по всему миру в конечном счёте будут причиной самоизоляции страны, судорожно стремящейся сохранить свою гегемонию. Рано или поздно многим странам придётся уйти от доллара как платежного средства - слишком много обременений он накладывает в т.ч. на их суверенитеты...
testmeter 19 августа 2018 | 11:55
jblack2: "Судороги США", да и вообще "загнивание Запада" длятся еще со времен лысенького маленького дедушки Вовы, верным продолжателем дела которого является лысенький маленький внучек Вова
antimalin 19 августа 2018 | 12:02
США (при активном подтявкивании некоторых своих шестерок) пытались остановить и строительство первого газопровода «Северный поток», но безуспешно.
Всё то же самое было и при СССР, когда строили газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.
И санкции, и угрозы те же и ... но был построен.
Так что СП-2 будет на 100% построен.
Строительство идет уже полным ходом, начиная с мая этого года.
Никакие санкции его не остановят, особенно с учетом его поддержки со стороны Германии (главной движущей силы ЕС).
rampa 19 августа 2018 | 12:16
antimalin: конечно. Никто и ничто не может остановить Миллера в стремлении освоить очередной кусок бюджета. А не хватит бюджета Володин пенсии отменит. Делов-то )))
tag188 19 августа 2018 | 12:32
antimalin: Всё то же самое было и при СССР, когда строили газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.
И санкции, и угрозы те же и ... но был построен.
Так что СП-2 будет на 100% построен.
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Ага, только первоначально должны были построить 2 (ДВЕ) нитки труб большого диаметра для газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. После введения Рейганом санкций (которые были "безуспешны") в итоге построили только одну меньшей пропускной способности.
И здесь построят, только намного дороже, чем построили бы без санкций. Но это, конечно, абсолютно не важно -- ведь за все в итоге заплатит российское народонаселение из своего кармана.
wojskowy Марек Качоровски 19 августа 2018 | 12:16
Газопровод СП 2 может оказаться мышеловкой. Его благополучно построят, но газ который собираются поставлять по Турецкому потоку, + из Египта и Израиля, проекты этих Газопроводов готовы к реализации, и СПГ из США для приёмки которого ускоренными темпами начинается строительство 11 терминалов в Европе, в добавок к 20, которые работают не на полную мощность, может обрушить цены на газ или существенно уменьшить потребность газа Европой из России. США уже сделали ЕС предложение, СПГ взамен таможенных пошлин. При этой ситуации Газ для Европы будет не дороже, чем из РФ. Ну и санкции, которые готовятся принять США.
rampa 19 августа 2018 | 12:27
wojskowy: когда основной "коммерческий" смысл проекта в "освоении" бюджета на строительстве, дальнейшее никого не волнует )))))
sergo_25_26 19 августа 2018 | 12:25
Попался вовчик на Крыме попадется и на СП-2. Плюс санкции за Скрипалей потом за МН-17 затем очередные санкции и еще очередные. И экономика раши обгонит мировую.
svoi216 19 августа 2018 | 12:37
Эх Вова, Вова ! Думать надо было усиленно перед тем как дразнить тигра. И никакая Меркель тебе не поможет