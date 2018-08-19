Обвиняемый по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев попросил из СИЗО о помощи
Письмо передала сайту «ОВД-Инфо» его мать. Полетаев пишет, что сильно нуждается в любой поддержке – моральной и финансовой – и будет рад, если кто-нибудь поможет его скорейшему освобождению. Молодой человек также рассказал о своем деле. Он утверждает, что стал жертвой провокатора.
Ранее из СИЗО под домашний арест выпустили двух фигурантов дела «Новое величие» – 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Их освобождения требовали участники «Марша матерей», который прошел в Москве в среду.
Комментарии8
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xoxloparasha 19 августа 2018 | 11:41
и будет рад, если кто-нибудь поможет его скорейшему освобождению…
«Arbeit macht frei» , что в переводе с немецкого означает «Труд делает свободным» !
vincenttt 19 августа 2018 | 11:42
Парень всей своей кожей и своим здоровьем прочувствовал что значит проживать в гэбистко-мусорской рашке приблатнённого гопника из питерской подворотни!...гопника, укравшего достойную человеческую жизнь и у него и у всего населения РФ!...Держись,Дмитрий!
detul 19 августа 2018 | 12:15
vincenttt: Вы прекращайте болтать, а лучше помогите деньгами !!! Он же ясно сказал.
vincenttt 19 августа 2018 | 12:20
detul: Что это за блевотина и зачем она мне, спрашивается а, вошь?!...Займись своей обратной перистальтикой, тля говнистая, займись, а то неровен час захлебнёшься в собственном-то дерьме, захлебнёшься!))
tks 19 августа 2018 | 12:09
ПутоРейх против молодёжи.
sergo_25_26 19 августа 2018 | 12:14
Ради защиты наворованных миллиардов и захваченной власти путин не остановится даже перед горем детей. Как можно таких детей бросать в тюрьмы по политическим мотивам. Каким нужно быть трусом.
vinsentvangog2 19 августа 2018 | 12:28
Две девчонки и вот этот пацан , наверное есть и ещё ЗАГОВОРЩИКИ ... ТОВАРИЩИ ЧЕКИСТЫ , чего уж там , можно и старшую группу в детском саду , всю сразу ,вот это будет РАСКРЫТИЕ ЗАГОВОРА ... ВСЕХ ПОД АРЕСТ ... РЕБЯТА ( ФСБ) это у вас как в той истории с "пьяным мальчиком " пятилетним мальчишкой , который ,по данным экспертизы ,перед тем как попал под колёса машины выпил пол-литра водки ...Не стоит забывать про СОВЕСТЬ , ВЫ ЖЕ И РОДИТЕЛИ ещё к тому же ...
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 12:39
Ишь как поёт маленький - ...окажите любую помощь и баблишком не чураюсь ...
А может быть перевести его в одиночку как Бутину и не давать спать? Как срать так в первых рядах, а как отвечать за свои поступки, так сразу помощь понадобилась! Нет уж сиди пока, так надёжнее!