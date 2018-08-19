Обвиняемый по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев попросил из СИЗО о помощи

Письмо передала сайту «ОВД-Инфо» его мать. Полетаев пишет, что сильно нуждается в любой поддержке – моральной и финансовой – и будет рад, если кто-нибудь поможет его скорейшему освобождению. Молодой человек также рассказал о своем деле. Он утверждает, что стал жертвой провокатора.

Ранее из СИЗО под домашний арест выпустили двух фигурантов дела «Новое величие» – 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Их освобождения требовали участники «Марша матерей», который прошел в Москве в среду.