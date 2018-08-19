Более 200 тысяч сотрудников российских силовых ведомств уже приобрели жилье в рамках накопительно-ипотечной системы обеспечения жильем военослужащих (НИС). Это около половины всех включенных в НИС людей. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил заместитель руководителя ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» Константин Ярославцев.

«Уже 460 тысяч участников в системе находятся. Из них уже 214 тыс приняли решение и приобрели жилье, улучшили свои жилищные условия», — сказал он.

Он заявил, что более половины военных предпочитают воспользоваться Росвоенипотекой в течение 2-3 лет после получения доступа к этой программе, то есть уже через 5-6 лет после включения в систему. В настоящий момент свои жилищные условия улучшили около 63% сотрудников силовых ведомств, получивших возможность воспользоваться НИС, отметил он.

К.Ярославцев добавил, что лишь 18% из воспользовавшихся Росвоенипотекой военных приобрели жилье в новостройках. «Значительная часть предпочитает покупать вторичное жилье», — пояснил он.

По словам К.Ярославцева, наибольшим спросом военных пользуется жилье в Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму. Также популярными регионами для приобретения недвижимости стали Калининград, Москва, Санкт-Петербург и Приморский край.

Накопительно-ипотечная система обеспечения жильем военослужащих была введена в 2004 году.