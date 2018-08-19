Сегодня в Калифорнии станут известны имена лауреатов литературной премии «Хьюго» в области научной фантастики
Сегодня вечером в Сан Хосе, штат Калифорния станут известны имена лауреатов ежегодной английской литературной премии «Хьюго» в области научной фантастики.
Лауреатам вручается статуэтка, изображающая взлетающую ракету.
Комментарии2
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yakov_mandelshtam 19 августа 2018 | 11:52
А ПУ ТИ ЫН - есть среди лауреатов ???
babai007 19 августа 2018 | 11:56
yakov_mandelshtam: ЕСТЬ ПАРАШ ЧЕН КО