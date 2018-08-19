В Ростове-на-Дону этим вечером пройдет митинг в честь 27-й годовщиной победы над ГКЧП
19 августа 1991 года представители руководства Советского Союза, несогласные с реформами Михаила Горбачева, попытались совершить государственный переворот. В тот день жители страны из программы «Время» узнали, что введено чрезвычайное положение.
В Москве завтра пройдет траурное мероприятие на месте гибели трех защитников Белого дома – Дмитрия Комаря, Владимира Усова и Ильи Кричевского.
Комментарии8
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moskovich 19 августа 2018 | 11:14
а в 91-ом они , как и весь красный пояс , ГКЧП поддержали...
venezianez49 19 августа 2018 | 11:16
В честь победы, говорите ?
Ну и как, победившие довольны ?
mews Михаил Степанцов 19 августа 2018 | 11:21
Победой - довольны.
Тем, что эту победу прошляпили - недовольны.
Еще вопросы есть?
levaak 19 августа 2018 | 11:26
mews: Расстрелять парламент танками,отличная победа,теперь не нойте когда вас будут сажать за лайки,вы задали эту динамику развития
levaak 19 августа 2018 | 11:21
ничего еще вернемся и сломим хребет либерастам,Россия будет левой!
samkos 19 августа 2018 | 11:30
ГКЧП победили быстро, а режим полковников КГБ покорно приняли.
srk2658lu 19 августа 2018 | 11:35
Ростов-на-Дону замахнулся отнять у Москвы лидерство в политической жизни.
Казаки не только ездят с Путеным на свадьбы, но и на митингах танцують….
xuato 19 августа 2018 | 12:42
Интересно каким образом они вели сопротивление. Их в те чудные времена и слышно то не было Из всей этой клоунады один трезвый был Крючков, все остальные перепуганные что то блеяли на камеру. Зарядил заряд я Пуго... так смеялись тогда в КВН. Скорее это был разыгран спектакль, для того что бы РФ смылась из СССР, предварительно захватив все активы б/у СССР, и кинув "братьев" по союзу. Об этом еще историки много напишут но потом. Да, и золотой запас СССР это 1200 тонн царя, 500 тонн из Испании вывезенных кораблем для Сталина при конце правления Мишки Горбачева осталось 200 кг. Не тонн а кг. Не зря Кручина из она выпрыгнул, а Пуго лег виском на дуло.