В Ростове-на-Дону этим вечером пройдет митинг в честь 27-й годовщиной победы над ГКЧП

19 августа 1991 года представители руководства Советского Союза, несогласные с реформами Михаила Горбачева, попытались совершить государственный переворот. В тот день жители страны из программы «Время» узнали, что введено чрезвычайное положение.

В Москве завтра пройдет траурное мероприятие на месте гибели трех защитников Белого дома – Дмитрия Комаря, Владимира Усова и Ильи Кричевского.