В Киеве зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра
В Киеве зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра. Это произошло накануне вечером после репетиции военного парада ко Дню независимости.
Как передает телеканал «Громадське» со ссылкой на очевидцев, военная машина повредила фасад здания, от которого откололись осколки.
Комментарии37
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dictvena 19 августа 2018 | 11:06
В Госдуме уже обсуждали?
serhio_25__ 19 августа 2018 | 11:09
dictvena: Парашка объявил Бук российским? США и ЕС уже вводят санкции, пока Россия не выведет этот Бук из Украины?
r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:12
Это не тот самый Бук, который Боинг сбил? Безграмотные неумелые вояки продолжают куролесить.
xoxloparasha 19 августа 2018 | 11:13
r88w556xl4: У них другого нет !)
r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:29
Хорошо, людей у бизнес-центра на пути движения Бука не оказалось, а то были бы жертвы. Вот такая вот она, "украинская армия", вопиющая преступная профнепригодность.
r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:14
Ждём санкций от США. Как пить дать, завтра выясниться, что за рулём сидел полковник ГРУ, который имел умысел на теракт.
nelibermot20 19 августа 2018 | 11:30
У них опять летний дождик вчера превратил Киев в стихийное бедствия из-за забитых ливнёвок, а дебилы ржавым металлом бряцают
gluhoy2250 19 августа 2018 | 11:51
serhio_25__: Парашка объявил Бук российским...
Да нет. Это тот "БУК" который малазийский Боинг сбил. Видимо с тех пор пацаны не просыхают, вот в стену и врезались!
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 11:15
У киевской хунты есть и были буки в отличии от ополчения Донбасса.
И хунта их всегда использовала против мирного русскоязычного населения.
tks 19 августа 2018 | 11:25
akademik_ugarov_56: Хунта? А разве она из Кремля в Киев переехала?
xoxloparasha 19 августа 2018 | 11:30
tks: Ну да ,она как только ремонт закончила делать в Кремле так в куев и вернулась !Судьба такая у гастеров !))))
gluhoy2250 19 августа 2018 | 11:56
tks: из Кремля в Киев переехала?
Да нет, у них своя бандероская. Конечно мечтают в Кремль выехать, но кто же уродов из Киева выпустит...
tiridas 19 августа 2018 | 12:07
tks: В Гордоны метишь, траХторист надутый?
"Украинский журналист Гордон заявил, что государственный переворот в ходе Евромайдана, произошедший в Киеве в 2014 году, был организован российскими спецслужбами. Сенсационное разоблачение прозвучало в эфире украинского телевидения и встретило шокированное молчание.
"Я повторяю, их очень многих вынесла наверх Россия, потому что одним из организаторов майдана была Россия".
"Потому что нами правят ублюдки и агенты ФСБ", - жестоко резюмировал Гордон".
LOL
neprostotak 19 августа 2018 | 11:18
dictvena: В Госдуме уже обсуждали?
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Завтра из речи Захаровой мы узнаем, что это была спланированная оперцаия СБУ т.к. обе отвалившиеся облицовочные плитки были любимым местом нанесения помёта знаменитых православных снегирей и хунта, под предлогом проведения парада, решила избавить Киев от последних скреп православия!
perestarok 19 августа 2018 | 11:31
dictvena: "В Госдуме уже обсуждали? "
Нет, обсуждали в госдепе. Решали, какие придумать доказательства, что этот "Бук" был российский.
parasuk_ 19 августа 2018 | 11:07
А еще киев затопило и радостные киевляне с мылом и мочалками вышли на улицу. Когда еще пересичным удастся помыться бесплатно :)
nestor199 19 августа 2018 | 11:07
Ну врезалась. И чё?
mikr 19 августа 2018 | 11:10
nestor199: Да ниче. Всем как-то пофигу...
serhio_25__ 19 августа 2018 | 11:11
nestor199: Не, ну там интересное видео. Хорошо, что там ракеты не настоящие были, а то бы могли сбить очередной Боинг и обвинить в этом Россию.
detul 19 августа 2018 | 11:09
Зачем вообще Украине бизнес центры ??? Там нужны джавелины, снайперские винтовки, богданы, оплоты, буки и т.п. Они же ведь уже столько лет воюют за свободу своей страны. Весь народ от мала до велика, все как один сражаются с агрессором. ... В бизнес центрах просто никто не хочет работать, все рвутся на фронт .... Наверное.
tks 19 августа 2018 | 11:09
Это же явное 100% доказательство, что малазийский Боинг сбили укры, правда, путорасы?
mikr 19 августа 2018 | 11:13
tks: Это - явное 100% доказательство, что на Украине полно дебилов способных не задумываясь сбить малазийский Боинг.
tks 19 августа 2018 | 11:23
mikr: Микроб, ты даже не представляешь, как ты в точку попал, говоря перед зеркалом ;)))
akustik57 19 августа 2018 | 11:24
mikr: Это доказательство того что трансмиссия ( созданная там же где и армата ) имеет тех недоработки и вообще всё это российское дерьмо давно на рынке вооружений имеет свою цену !
r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:33
akustik57: Знаешь ведь, что плохому танцору мешает? В данном случае у тебя - трансмиссия.
perestarok 19 августа 2018 | 11:46
akustik57: " Это доказательство того что трансмиссия ( созданная там же где и армата ) имеет тех недоработки и вообще всё это российское дерьмо давно на рынке вооружений имеет свою цену !"
А хохлы даже такую трансмиссию создать не сумели.
vlabumur 19 августа 2018 | 12:00
akustik57:
Дело было не в бобине
идиот сидел в кабине.
gluhoy2250 19 августа 2018 | 12:03
akustik57: доказательство того что трансмиссия..
Бедолага, ты увяз в своей глупости и незнаешь, что трансмиссию у Харькове разработали, а на Армате стоит доработанная на Уралвагон заводе!
buzukin1908 19 августа 2018 | 11:12
Как бы во время парада перед трибуной верховного бандерлога чего-нить не взорвалось :)
А то вот был Анвар Садат - и нету...
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 11:12
Слава тебе господи, что не в президентский дворец - Педя как раз в это время восседал на горшке, решая важные государственные задачи! А мы с бабушкой данко1 так переживали за Педю, не дай бог его задело бы Буком, то Педя выпустил бы в него свой реактивный Пук, а там и до объявление войны Америке недалеко!
blahovdav 19 августа 2018 | 11:31
Приятно, что свинопутов так волнуют дела в Украине... Как мухи на говно слетелись почавкать. Конечно тема санкций и очередного пробивание дна не так волнительна, чем четамухохлов??? Мож Т пообсуждать самого плешивого воришку???
gluhoy2250 19 августа 2018 | 12:06
blahovdav: Приятно, что свинопутов
Чушкоед, это хорошо, что тебе приятно, а если салом смазать вообще э...
blahovdav 19 августа 2018 | 12:25
gluhoy2250: Чушкоед, это хорошо, что тебе приятно, а если салом смазать вообще э.../// Бараноед считает курдючный жир более приятным?? Ну, некоторым и белая ослица- Тина Канделаки....
abborigen 19 августа 2018 | 11:57
Да уж... "Бук" , он и в Киеве "Бук".
janychar 19 августа 2018 | 12:03
При таком количестве Буков это должно было случиться. Они уже задолбали, ездить невозможно. Обгоняют, подрезают.
tiridas 19 августа 2018 | 12:17
janychar: А ты их джавелином по сопатке, по соплам.
;-)
mico_emillya9090 19 августа 2018 | 12:44
А ведь действительно неисключенно, что Украина могла сбить самолёт.