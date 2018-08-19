В Киеве зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра. Это произошло накануне вечером после репетиции военного парада ко Дню независимости.

Как передает телеканал «Громадське» со ссылкой на очевидцев, военная машина повредила фасад здания, от которого откололись осколки.