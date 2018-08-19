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11:00, 19 августа 2018

В Киеве зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра

В Киеве зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра. Это произошло накануне вечером после репетиции военного парада ко Дню независимости.

Как передает телеканал «Громадське» со ссылкой на очевидцев, военная машина повредила фасад здания, от которого откололись осколки.

Комментарии

37

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dictvena 19 августа 2018 | 11:06

В Госдуме уже обсуждали?

serhio_25__ 19 августа 2018 | 11:09

dictvena: Парашка объявил Бук российским? США и ЕС уже вводят санкции, пока Россия не выведет этот Бук из Украины?

r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:12

Это не тот самый Бук, который Боинг сбил? Безграмотные неумелые вояки продолжают куролесить.

xoxloparasha 19 августа 2018 | 11:13

r88w556xl4: У них другого нет !)

r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:29

Хорошо, людей у бизнес-центра на пути движения Бука не оказалось, а то были бы жертвы. Вот такая вот она, "украинская армия", вопиющая преступная профнепригодность.

r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:14

Ждём санкций от США. Как пить дать, завтра выясниться, что за рулём сидел полковник ГРУ, который имел умысел на теракт.

nelibermot20 19 августа 2018 | 11:30

У них опять летний дождик вчера превратил Киев в стихийное бедствия из-за забитых ливнёвок, а дебилы ржавым металлом бряцают

gluhoy2250 19 августа 2018 | 11:51

serhio_25__: Парашка объявил Бук российским...
Да нет. Это тот "БУК" который малазийский Боинг сбил. Видимо с тех пор пацаны не просыхают, вот в стену и врезались!

akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 11:15

У киевской хунты есть и были буки в отличии от ополчения Донбасса.
И хунта их всегда использовала против мирного русскоязычного населения.

tks 19 августа 2018 | 11:25

akademik_ugarov_56: Хунта? А разве она из Кремля в Киев переехала?

xoxloparasha 19 августа 2018 | 11:30

tks: Ну да ,она как только ремонт закончила делать в Кремле так в куев и вернулась !Судьба такая у гастеров !))))

gluhoy2250 19 августа 2018 | 11:56

tks: из Кремля в Киев переехала?
Да нет, у них своя бандероская. Конечно мечтают в Кремль выехать, но кто же уродов из Киева выпустит...

tiridas 19 августа 2018 | 12:07

tks: В Гордоны метишь, траХторист надутый?
"Украинский журналист Гордон заявил, что государственный переворот в ходе Евромайдана, произошедший в Киеве в 2014 году, был организован российскими спецслужбами. Сенсационное разоблачение прозвучало в эфире украинского телевидения и встретило шокированное молчание.
"Я повторяю, их очень многих вынесла наверх Россия, потому что одним из организаторов майдана была Россия".
"Потому что нами правят ублюдки и агенты ФСБ", - жестоко резюмировал Гордон".
LOL

neprostotak 19 августа 2018 | 11:18

dictvena: В Госдуме уже обсуждали?
=================================
Завтра из речи Захаровой мы узнаем, что это была спланированная оперцаия СБУ т.к. обе отвалившиеся облицовочные плитки были любимым местом нанесения помёта знаменитых православных снегирей и хунта, под предлогом проведения парада, решила избавить Киев от последних скреп православия!

perestarok 19 августа 2018 | 11:31

dictvena: "В Госдуме уже обсуждали? "

Нет, обсуждали в госдепе. Решали, какие придумать доказательства, что этот "Бук" был российский.

parasuk_ 19 августа 2018 | 11:07

А еще киев затопило и радостные киевляне с мылом и мочалками вышли на улицу. Когда еще пересичным удастся помыться бесплатно :)

nestor199 19 августа 2018 | 11:07

Ну врезалась. И чё?

mikr 19 августа 2018 | 11:10

nestor199: Да ниче. Всем как-то пофигу...

serhio_25__ 19 августа 2018 | 11:11

nestor199: Не, ну там интересное видео. Хорошо, что там ракеты не настоящие были, а то бы могли сбить очередной Боинг и обвинить в этом Россию.

detul 19 августа 2018 | 11:09

Зачем вообще Украине бизнес центры ??? Там нужны джавелины, снайперские винтовки, богданы, оплоты, буки и т.п. Они же ведь уже столько лет воюют за свободу своей страны. Весь народ от мала до велика, все как один сражаются с агрессором. ... В бизнес центрах просто никто не хочет работать, все рвутся на фронт .... Наверное.

tks 19 августа 2018 | 11:09

Это же явное 100% доказательство, что малазийский Боинг сбили укры, правда, путорасы?

mikr 19 августа 2018 | 11:13

tks: Это - явное 100% доказательство, что на Украине полно дебилов способных не задумываясь сбить малазийский Боинг.

tks 19 августа 2018 | 11:23

mikr: Микроб, ты даже не представляешь, как ты в точку попал, говоря перед зеркалом ;)))

akustik57 19 августа 2018 | 11:24

mikr: Это доказательство того что трансмиссия ( созданная там же где и армата ) имеет тех недоработки и вообще всё это российское дерьмо давно на рынке вооружений имеет свою цену !

r88w556xl4 19 августа 2018 | 11:33

akustik57: Знаешь ведь, что плохому танцору мешает? В данном случае у тебя - трансмиссия.

perestarok 19 августа 2018 | 11:46

akustik57: " Это доказательство того что трансмиссия ( созданная там же где и армата ) имеет тех недоработки и вообще всё это российское дерьмо давно на рынке вооружений имеет свою цену !"

А хохлы даже такую трансмиссию создать не сумели.

vlabumur 19 августа 2018 | 12:00

akustik57:


Дело было не в бобине
идиот сидел в кабине.

gluhoy2250 19 августа 2018 | 12:03

akustik57: доказательство того что трансмиссия..
Бедолага, ты увяз в своей глупости и незнаешь, что трансмиссию у Харькове разработали, а на Армате стоит доработанная на Уралвагон заводе!

buzukin1908 19 августа 2018 | 11:12

Как бы во время парада перед трибуной верховного бандерлога чего-нить не взорвалось :)

А то вот был Анвар Садат - и нету...

danko_vaflistka 19 августа 2018 | 11:12

Слава тебе господи, что не в президентский дворец - Педя как раз в это время восседал на горшке, решая важные государственные задачи! А мы с бабушкой данко1 так переживали за Педю, не дай бог его задело бы Буком, то Педя выпустил бы в него свой реактивный Пук, а там и до объявление войны Америке недалеко!

blahovdav 19 августа 2018 | 11:31

Приятно, что свинопутов так волнуют дела в Украине... Как мухи на говно слетелись почавкать. Конечно тема санкций и очередного пробивание дна не так волнительна, чем четамухохлов??? Мож Т пообсуждать самого плешивого воришку???

gluhoy2250 19 августа 2018 | 12:06

blahovdav: Приятно, что свинопутов
Чушкоед, это хорошо, что тебе приятно, а если салом смазать вообще э...

blahovdav 19 августа 2018 | 12:25

gluhoy2250: Чушкоед, это хорошо, что тебе приятно, а если салом смазать вообще э.../// Бараноед считает курдючный жир более приятным?? Ну, некоторым и белая ослица- Тина Канделаки....

(комментарий скрыт)

abborigen 19 августа 2018 | 11:57

Да уж... "Бук" , он и в Киеве "Бук".

janychar 19 августа 2018 | 12:03

При таком количестве Буков это должно было случиться. Они уже задолбали, ездить невозможно. Обгоняют, подрезают.

tiridas 19 августа 2018 | 12:17

janychar: А ты их джавелином по сопатке, по соплам.
;-)

mico_emillya9090 19 августа 2018 | 12:44

А ведь действительно неисключенно, что Украина могла сбить самолёт.

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