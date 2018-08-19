Валентина Матвиенко обвинила Запад в создании хаоса в международных отношениях
Спикер Совета Федерации заявила о провале так называемого «либерального проекта миропорядка». В интервью журналу «Международная жизнь», выдержки из которого приводит «Интерфакс», Матвиенко сказала, что либерализм американской модели утратил свои базовые принципы – такие, как гуманизм, свобода слова и толерантность. По ее словам, их подменили попрание традиционных ценностей, подмена достоверной информации фейками и нетерпимость к инакомыслию.
Лидерами нового миропорядка, по мнению Валентины Матвиенко, являются Россия и Китай.
Комментарии31
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vincenttt 19 августа 2018 | 11:08
У этой гэбистской прошмандовки и воровки конечности по локоть в крови, а она кого-то ещё в чём-то обвиняет.. Всё как всегда - по-большевистски когда везде одни враги кроме них самих..
neprostotak 19 августа 2018 | 11:09
Спикер Совета Федерации заявила о провале так называемого «либерального проекта миропорядка».
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«Либеральный» — означает «Свободный»!
НЕТ никакой американской или Европейской отдельной модели! Есть просто СВОБОДА!
Противоположность Либерализму — фашизм!
Хотя . . . интервью то Матвиенко дала местному журналу, а стаду, уже несколько лет публично носящему фашистские ленты даже на детских колясках, необходимо ежедневно впаривать преимущества фашистской идеологии!
seryj_wolk 19 августа 2018 | 11:25
neprostotak: Это все вопли для внутреннего применения. Никого за пределами рфии это не интересует. Ибо все знают, что является причиной хаоса в международных отношениях и последовательно применяют к рфии нарастающие по силе санкции.
nitinol 19 августа 2018 | 11:53
"Лидерами миропорядка являются Россия ,Китай"... Жалко, что Бокасса помер, так и его можно было бы объявить третьим лидером миропорядка. Не так ли, Валентина Ивановна?
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 11:12
США мутят воду. Трамп бы и рад прекратить это безобразие, но связан по рукам и ногам мафией, засевшей в правительстве.
Жалкие потуги американцев не способны вбить клин в единство России Китая и Европы.
pavelmistery 19 августа 2018 | 11:21
akademik_ugarov_56: У меня такое ощущение, что вы живете в какой-то параллельной вселенной. Всё, что вы пишите, выглядит как перевернутое отражение в зеркале...
srk2658lu 19 августа 2018 | 11:30
akademik_ugarov_56: Расея - мафиозное государство, которое оседлали клан друганов Путена, силовики и олигархи. Мировое ограбление расейского народа продолжается....и перевалило за триллион долларов.
oleg_kievlyanin 19 августа 2018 | 11:37
akademik_ugarov_56: //Трамп бы и рад прекратить это безобразие, но связан по рукам и ногам мафией, засевшей в правительстве. //
Дожились! Даже американскому президенту приходится плясать под дудку Вашингтона.
vincenttt 19 августа 2018 | 11:46
akademik_ugarov_56: Из ваших слов можно сделать только два вывода : или вас неодолимо и уже навсегда одолела деменция или вы состоите в стаде холуйни гэбистской швали и вместе с ней грабите российских старух и детей!..Одно из двух..
verynaive 19 августа 2018 | 11:47
akademik_ugarov_56: Ссора с Америкой дойдёт до того, что единство с Китаем примет территориальный характер. Только союз с Америкой может спасти Россию от китайского монстра, А надежды на ссору Европы с Америкой тешат российских мракобесов уже сто лет. Пишу не для 'академика', выделяющегося своей глупостью даже среди портянок, а для людей, только начинающих думать. Америка - естественный союзник России,
alexmospb 19 августа 2018 | 11:08
Крым к себе запад присоединил.На Донбасса американские отпускники и буги рассекают.У грузин в цхинвальском районе размещены войска НАТО.
zemljanka 19 августа 2018 | 11:09
... попрала...
sempai 19 августа 2018 | 11:12
Ну что же наворать наворовали...., теперь можно объявить и о провале либерализма...
pavelmistery 19 августа 2018 | 11:14
"Лидерами нового миропорядка, по мнению Валентины Матвиенко, являются Россия и Китай. "
Кажется у кого-то крыша полетела
multipulti 19 августа 2018 | 12:08
pavelmistery:-Лидерами нового миропорядка
Любовь к вождям - знак беды и черная метка государствам!
speculyant 19 августа 2018 | 11:15
Вот гнида...
gregor 19 августа 2018 | 11:19
Лидерами миропорядка являются Россия ,Китай ...,а я бы добавил - Венесуэла , ,людоеды из острова Океании ,террористы Хамас и террористы Хезболла .
ed10075 19 августа 2018 | 11:24
Совсем плоха старушка стала. Умом тронулась. Последствия чрезмерного употребления некачественного алкоголя?
srk2658lu 19 августа 2018 | 11:27
Валя-полстакана забыла войну с Грузией, аннексию Крыма, войну в Донбассе, МН-17...
Это делала Расея "Лидер нового миропорядка", основанного на силе, попрании международных договоров...
Америка в провале?
Расея в прорыве....
philanthrop 19 августа 2018 | 11:28
Хорошо дурой прикидывается. Прям актрисса
listen_up 19 августа 2018 | 11:32
Ну наконец-то! Спасибо, Валентина Ивановна! Во-время, очень вовремя. Пока Косачев и Захарова в отпуске, должен-же кто-то объяснить народу, почему холодильник пустеет. Вот он - корень проблемы: отсутствие толерантности в США.
samkos 19 августа 2018 | 11:33
Это всё придумал Запад в 18-м году.
addi 19 августа 2018 | 11:33
Чья бы корова мычала: заговариваться стала, болезная. До неё один деятель уже
ляпнул, что "свобода лучше, чем несвобода". Следующий опус: "Америка повысила
оплату ЖКХ в России", "В войне Россия непобедима", "Здравоохранение в РФ
вперди планеты всей" и т.п. подобный бред...
michael_zagorsk 19 августа 2018 | 11:37
Походу, после закрытия аргентинского канала, найден новый поставщик кокса :)
gригорьич 19 августа 2018 | 11:43
Интересно, что, когда начнутся потрясения, семья долларовых миллиардеров Матвиенко рванет на хаотичный Запад, а не в упорядоченный Китай. Скажем, в Грецию. Или на Мальту.
ihor_syvoryj 19 августа 2018 | 12:03
gригорьич: Слышал, что в Китае за Матвиенковские "шалости" расстреливают.
ihor_syvoryj 19 августа 2018 | 11:53
Лидерша "нового миропорядка" Матвиенко (в девичестве Тютина)!
Мания величия часто идёт рука-об-руку с манией преследования.
lubokon 19 августа 2018 | 11:56
Ух какие крокодильи слезы!
cobakevich 19 августа 2018 | 12:06
Весь моск пропила , подстилка обкомовская !
don_ballon 19 августа 2018 | 12:14
Либеральный миропорядок. как и любой другой, впрочем, существует только в воспалённых мозгах российских политологов и гео, прости, Господи, политиков. В той же Европе никакого хаоса в международных отношениях не отмечают. Разумеется, это не касается России, которая этот самый хаос очень даже создаёт, в региональном плане. Только на окраинах бывшей империи созданы полдюжины "секторов Газа" и есть попытки создать их и в дальнем зарубежье. Теперь, когда условный Запад (термин из глухого совка) пытается дать по рукам обожателям "нового порядка", его обвиняют в попрании тех ценностей (гуманизма, толерантности, свобод). которые г-жа Матвиенко и её хевра ненавидят с очевиднейшей страстью. Китай, значит, светоч и хранитель этих ценностей, с культом Мао, памятью Тяньаньмэнь и массовыми расстрелами по ускоренной процедуре. Валентина Ивановна, дорогая наша, да ведь вас расстреляли бы господа китайцы в числе первых... "Россия и Китай"... Моська и Слон. У сербов есть мем: нас с русскими сто миллионов! Нас с китайцами полтора миллиарда, да, Валентина Ивановна? Ваш сын туда уже переехал?
nikolaitschi 19 августа 2018 | 12:23
Но тон задает все таки Центральная Африканская Республика и Венесуэла с Сирией. Особое восхищение У Валентины Ивановны вызывает их диета.