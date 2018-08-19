Валентина Матвиенко обвинила Запад в создании хаоса в международных отношениях

Спикер Совета Федерации заявила о провале так называемого «либерального проекта миропорядка». В интервью журналу «Международная жизнь», выдержки из которого приводит «Интерфакс», Матвиенко сказала, что либерализм американской модели утратил свои базовые принципы – такие, как гуманизм, свобода слова и толерантность. По ее словам, их подменили попрание традиционных ценностей, подмена достоверной информации фейками и нетерпимость к инакомыслию.

Лидерами нового миропорядка, по мнению Валентины Матвиенко, являются Россия и Китай.