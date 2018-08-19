Z Архив новостей новости
5 31 6 2083
11:00, 19 августа 2018

Валентина Матвиенко обвинила Запад в создании хаоса в международных отношениях

Спикер Совета Федерации заявила о провале так называемого «либерального проекта миропорядка». В интервью журналу «Международная жизнь», выдержки из которого приводит «Интерфакс», Матвиенко сказала, что либерализм американской модели утратил свои базовые принципы – такие, как гуманизм, свобода слова и толерантность. По ее словам, их подменили попрание традиционных ценностей, подмена достоверной информации фейками и нетерпимость к инакомыслию.

Лидерами нового миропорядка, по мнению Валентины Матвиенко, являются Россия и Китай.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vincenttt 19 августа 2018 | 11:08

У этой гэбистской прошмандовки и воровки конечности по локоть в крови, а она кого-то ещё в чём-то обвиняет.. Всё как всегда - по-большевистски когда везде одни враги кроме них самих..

neprostotak 19 августа 2018 | 11:09

Спикер Совета Федерации заявила о провале так называемого «либерального проекта миропорядка».
================================================================================================
«Либеральный» — означает «Свободный»!
НЕТ никакой американской или Европейской отдельной модели! Есть просто СВОБОДА!
Противоположность Либерализму — фашизм!
Хотя . . . интервью то Матвиенко дала местному журналу, а стаду, уже несколько лет публично носящему фашистские ленты даже на детских колясках, необходимо ежедневно впаривать преимущества фашистской идеологии!

seryj_wolk 19 августа 2018 | 11:25

neprostotak: Это все вопли для внутреннего применения. Никого за пределами рфии это не интересует. Ибо все знают, что является причиной хаоса в международных отношениях и последовательно применяют к рфии нарастающие по силе санкции.

nitinol 19 августа 2018 | 11:53

"Лидерами миропорядка являются Россия ,Китай"... Жалко, что Бокасса помер, так и его можно было бы объявить третьим лидером миропорядка. Не так ли, Валентина Ивановна?

akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 11:12

США мутят воду. Трамп бы и рад прекратить это безобразие, но связан по рукам и ногам мафией, засевшей в правительстве.
Жалкие потуги американцев не способны вбить клин в единство России Китая и Европы.

pavelmistery 19 августа 2018 | 11:21

akademik_ugarov_56: У меня такое ощущение, что вы живете в какой-то параллельной вселенной. Всё, что вы пишите, выглядит как перевернутое отражение в зеркале...

(комментарий скрыт)

srk2658lu 19 августа 2018 | 11:30

akademik_ugarov_56: Расея - мафиозное государство, которое оседлали клан друганов Путена, силовики и олигархи. Мировое ограбление расейского народа продолжается....и перевалило за триллион долларов.

oleg_kievlyanin 19 августа 2018 | 11:37

akademik_ugarov_56: //Трамп бы и рад прекратить это безобразие, но связан по рукам и ногам мафией, засевшей в правительстве. //

Дожились! Даже американскому президенту приходится плясать под дудку Вашингтона.

vincenttt 19 августа 2018 | 11:46

akademik_ugarov_56: Из ваших слов можно сделать только два вывода : или вас неодолимо и уже навсегда одолела деменция или вы состоите в стаде холуйни гэбистской швали и вместе с ней грабите российских старух и детей!..Одно из двух..

verynaive 19 августа 2018 | 11:47

akademik_ugarov_56: Ссора с Америкой дойдёт до того, что единство с Китаем примет территориальный характер. Только союз с Америкой может спасти Россию от китайского монстра, А надежды на ссору Европы с Америкой тешат российских мракобесов уже сто лет. Пишу не для 'академика', выделяющегося своей глупостью даже среди портянок, а для людей, только начинающих думать. Америка - естественный союзник России,

alexmospb 19 августа 2018 | 11:08

Крым к себе запад присоединил.На Донбасса американские отпускники и буги рассекают.У грузин в цхинвальском районе размещены войска НАТО.

zemljanka 19 августа 2018 | 11:09

... попрала...

sempai 19 августа 2018 | 11:12

Ну что же наворать наворовали...., теперь можно объявить и о провале либерализма...

pavelmistery 19 августа 2018 | 11:14

"Лидерами нового миропорядка, по мнению Валентины Матвиенко, являются Россия и Китай. "

Кажется у кого-то крыша полетела

multipulti 19 августа 2018 | 12:08

pavelmistery:-Лидерами нового миропорядка
Любовь к вождям - знак беды и черная метка государствам!

speculyant 19 августа 2018 | 11:15

Вот гнида...

gregor 19 августа 2018 | 11:19

Лидерами миропорядка являются Россия ,Китай ...,а я бы добавил - Венесуэла , ,людоеды из острова Океании ,террористы Хамас и террористы Хезболла .

ed10075 19 августа 2018 | 11:24

Совсем плоха старушка стала. Умом тронулась. Последствия чрезмерного употребления некачественного алкоголя?

(комментарий скрыт)

srk2658lu 19 августа 2018 | 11:27

Валя-полстакана забыла войну с Грузией, аннексию Крыма, войну в Донбассе, МН-17...
Это делала Расея "Лидер нового миропорядка", основанного на силе, попрании международных договоров...
Америка в провале?
Расея в прорыве....

philanthrop 19 августа 2018 | 11:28

Хорошо дурой прикидывается. Прям актрисса

listen_up 19 августа 2018 | 11:32

Ну наконец-то! Спасибо, Валентина Ивановна! Во-время, очень вовремя. Пока Косачев и Захарова в отпуске, должен-же кто-то объяснить народу, почему холодильник пустеет. Вот он - корень проблемы: отсутствие толерантности в США.

samkos 19 августа 2018 | 11:33

Это всё придумал Запад в 18-м году.

addi 19 августа 2018 | 11:33

Чья бы корова мычала: заговариваться стала, болезная. До неё один деятель уже
ляпнул, что "свобода лучше, чем несвобода". Следующий опус: "Америка повысила
оплату ЖКХ в России", "В войне Россия непобедима", "Здравоохранение в РФ
вперди планеты всей" и т.п. подобный бред...





michael_zagorsk 19 августа 2018 | 11:37

Походу, после закрытия аргентинского канала, найден новый поставщик кокса :)

gригорьич 19 августа 2018 | 11:43

Интересно, что, когда начнутся потрясения, семья долларовых миллиардеров Матвиенко рванет на хаотичный Запад, а не в упорядоченный Китай. Скажем, в Грецию. Или на Мальту.

ihor_syvoryj 19 августа 2018 | 12:03

gригорьич: Слышал, что в Китае за Матвиенковские "шалости" расстреливают.

(комментарий скрыт)

ihor_syvoryj 19 августа 2018 | 11:53

Лидерша "нового миропорядка" Матвиенко (в девичестве Тютина)!
Мания величия часто идёт рука-об-руку с манией преследования.

lubokon 19 августа 2018 | 11:56

Ух какие крокодильи слезы!

(комментарий скрыт)

cobakevich 19 августа 2018 | 12:06

Весь моск пропила , подстилка обкомовская !

(комментарий скрыт)

don_ballon 19 августа 2018 | 12:14

Либеральный миропорядок. как и любой другой, впрочем, существует только в воспалённых мозгах российских политологов и гео, прости, Господи, политиков. В той же Европе никакого хаоса в международных отношениях не отмечают. Разумеется, это не касается России, которая этот самый хаос очень даже создаёт, в региональном плане. Только на окраинах бывшей империи созданы полдюжины "секторов Газа" и есть попытки создать их и в дальнем зарубежье. Теперь, когда условный Запад (термин из глухого совка) пытается дать по рукам обожателям "нового порядка", его обвиняют в попрании тех ценностей (гуманизма, толерантности, свобод). которые г-жа Матвиенко и её хевра ненавидят с очевиднейшей страстью. Китай, значит, светоч и хранитель этих ценностей, с культом Мао, памятью Тяньаньмэнь и массовыми расстрелами по ускоренной процедуре. Валентина Ивановна, дорогая наша, да ведь вас расстреляли бы господа китайцы в числе первых... "Россия и Китай"... Моська и Слон. У сербов есть мем: нас с русскими сто миллионов! Нас с китайцами полтора миллиарда, да, Валентина Ивановна? Ваш сын туда уже переехал?

nikolaitschi 19 августа 2018 | 12:23

Но тон задает все таки Центральная Африканская Республика и Венесуэла с Сирией. Особое восхищение У Валентины Ивановны вызывает их диета.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7571 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 176 6 15509 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 182 6 17096 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Линас Линкявичюс: Грузия будет членом НАТО и это не касается России. Линас Линкявичюс: Грузия будет членом НАТО и это не касается России. Министр иностранных дел Литвы о «страшном конфликте» России с НАТО и Грузией в случае принятия Грузии в Альянс, 10-летии с начала войны и встрече Трампа с Путиным…

5 76 6 14508 12.08
8читать ;смотреть
Kгрузия, политика, нато, видео, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 101 6 10229 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 271 6 30659 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Давайте сделаем выводы Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию, даже будучи правдой, она может навредить ситуации…

5 88 6 22447 12.08
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5738 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6498 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11740 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 182 6 25414 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32767 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26318 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7312 13.08
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 71 6 11154 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 102 6 16659 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения

Популярное за неделю

Новости

У США почти готовы санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» Они могут быть применены в течение нескольких недель

5 3 6 9468
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Мне видится, что решения еще нет. Есть колебания разных ветвей власти: уступка – неуступка… Мы знаем эти песни и пляски. И Руслан Д., который это сконструировал, — думаю, что фамилия, имя, отчество будут известны и будут публичны…

5 64 6 63392 15.08
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, сми, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 26 6 4563 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 543 6 335828 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 226 6 86879 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7195971
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3620427

Сегодня в эфире