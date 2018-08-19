США в ближайшие несколько недель подготовят санкции против «Северного потока-2»

Ограничения будут введены против компаний, вовлеченных в строительство трубопровода.

Пакет ограничительных мер против «Северного потока-2» почти готов: сейчас Белый дом дорабатывает санкции вместе с Госдепом, министерством торговли и энергетическими департаментами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Возможность ввести санкции против трубопровода появилась у Дональда Трампа еще год назад, когда конгресс дал президенту соответствующие полномочия. Теперь власти США задумались над тем, чтобы воспользоваться ей, чтобы заблокировать завершение строительства «Северного потока-2». Остается решить лишь один важный вопрос – вводить ли санкции против компаний, которые вовлечены непосредственно в строительство трубопровода или же расширить их на банки и фирмы, финансирующие проект. Источники The Wall Street Journal утверждают, что Вашингтон предупредит Евросоюз перед введением такого рода санкций.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой «Северного потока-2». По его утверждению, после завершения проекта Германия станет «заложницей» России.