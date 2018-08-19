США в ближайшие несколько недель подготовят санкции против «Северного потока-2»
Ограничения будут введены против компаний, вовлеченных в строительство трубопровода.
Пакет ограничительных мер против «Северного потока-2» почти готов: сейчас Белый дом дорабатывает санкции вместе с Госдепом, министерством торговли и энергетическими департаментами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
Возможность ввести санкции против трубопровода появилась у Дональда Трампа еще год назад, когда конгресс дал президенту соответствующие полномочия. Теперь власти США задумались над тем, чтобы воспользоваться ей, чтобы заблокировать завершение строительства «Северного потока-2». Остается решить лишь один важный вопрос – вводить ли санкции против компаний, которые вовлечены непосредственно в строительство трубопровода или же расширить их на банки и фирмы, финансирующие проект. Источники The Wall Street Journal утверждают, что Вашингтон предупредит Евросоюз перед введением такого рода санкций.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой «Северного потока-2». По его утверждению, после завершения проекта Германия станет «заложницей» России.
Комментарии8
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poluputing 19 августа 2018 | 11:03
красава Трампуша, дави нациков из прошлого и настоящего!
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 11:08
Однако Европе удалось упросить Владимира Путина продолжить проект
Нам санкции как слону дробина, а так будем евро получать исправно с Европы.
art_ 19 августа 2018 | 11:15
вам понравится - такой принцип у трампа - для вашего же удовольствия все делается...
trans 19 августа 2018 | 11:24
Кстати, Европа заявляла что не будет реагировать на новые санкции США против Ирана. Но тем не менее из-за этих санкций несколько европейских компаний прекратили сотрудничать с Ираном. Видимо есть у Америки рычаги давления.
antimalin 19 августа 2018 | 11:28
Строительство СП2 идет уже полным ходом, начиная с мая этого года.
Никакие санкции США его не остановят.
По аналогии с Крымским мостом.
Западные санкции остановили его строительство?
То то и оно.
raffal 19 августа 2018 | 12:13
antimalin: Западные санкции остановили его строительство?
То то и оно.
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А ещё, остановили (даже не началось) строительство ЖИЗНЕННО необходимого моста через Лену в Якутске и поставили в центр внимания резкое повышение пенсионного возраста в России.
yralez 19 августа 2018 | 11:29
Надо дать по рукам и счетам грабителей.......из РФ и Германии
kir_pich_101 19 августа 2018 | 11:30
Будет Газпром раздавать акции пенсионерам вместо пенсии.
Будем давиться своим национальным достоянием, которое никому не нужно.