Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко испытывает проблемы со зрением после боя с Тони Джонсоном

Как передает сайт «Матч-ТВ», спортсмен после поединка направился в машину «скорой помощи», а по пути сказал своему собеседнику, что у него глаз не видит. Судьи не смогли выбрать победителя, бой завершился вничью.

Поединок прошел в Москве, в рамках турнира Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат». Емельяненко является представителем.