Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко испытывает проблемы со зрением после боя с Тони Джонсоном
Как передает сайт «Матч-ТВ», спортсмен после поединка направился в машину «скорой помощи», а по пути сказал своему собеседнику, что у него глаз не видит. Судьи не смогли выбрать победителя, бой завершился вничью.
Поединок прошел в Москве, в рамках турнира Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат». Емельяненко является представителем.
Комментарии4
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nns33 19 августа 2018 | 10:42
Ужасно травматичный вид спорта. Бьют друг-друга в голову. Поэтому нельзя исключить отслойку сетчатки или кровоизлияние .
polsan 19 августа 2018 | 10:46
nns33: один удар в голову в этом весе и спортсмен уже болен, неизлечимо болен и это доказано. Ужасный вид спорта!
nns33 19 августа 2018 | 10:55
polsan: Кажется Тайсон и Али остались инвалидами. Кому это надо,зачем ?
needroid 19 августа 2018 | 10:58
Александр.... всё.