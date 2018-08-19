Минобороны Японии намерено запросить рекордный бюджет почти в 48 миллиардов долларов
Об этом пишет газета The Japans Times со ссылкой на источники. Сумма превышает бюджет 2018 финансового года почти на миллиард долларов.
По словам источников, увеличение связано с намерением закупить американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые усилят защиту страны от баллистических ракет КНДР.
Комментарии2
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vlabumur 19 августа 2018 | 10:42
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки
sergo_25_26 19 августа 2018 | 10:52
Если вдруг случится третья мировая. Её потомки назовут войной за золото путина.