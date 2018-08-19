Минобороны Японии намерено запросить рекордный бюджет почти в 48 миллиардов долларов

Об этом пишет газета The Japans Times со ссылкой на источники. Сумма превышает бюджет 2018 финансового года почти на миллиард долларов.

По словам источников, увеличение связано с намерением закупить американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые усилят защиту страны от баллистических ракет КНДР.