Туристка из Барнаула насмерть замерзла на Камчатке

34-летняя женщина и еще одна туристка накануне вечером отстали от основной группы во время перехода между вулканами Корякский и Авачинский. Позднее вторая женщина смогла добраться до лагеря за помощью, а первую нашли уже без сознания.

Как сообщается на сайте агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, тело погибшей пока не удается доставить в Петропавловск-Камчатский из-за сильного ветра с дождем и снегом.