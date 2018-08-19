Туристка из Барнаула насмерть замерзла на Камчатке
34-летняя женщина и еще одна туристка накануне вечером отстали от основной группы во время перехода между вулканами Корякский и Авачинский. Позднее вторая женщина смогла добраться до лагеря за помощью, а первую нашли уже без сознания.
Как сообщается на сайте агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, тело погибшей пока не удается доставить в Петропавловск-Камчатский из-за сильного ветра с дождем и снегом.
Комментарии7
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nns33 19 августа 2018 | 10:46
Не понимаю,как можно идти группой и бросить тех, кто слабее. Сразу вспоминается ВСВ " Вертикаль".
gordy 19 августа 2018 | 10:49
"34-летняя женщина и еще одна туристка накануне вечером отстали от основной группы"
Группа этого не заметила?
poluputing 19 августа 2018 | 10:57
gordy: nns33: странно, неужели , зная мокшанцев, вы ожидали чего-нибудь иного? Россиянские мужики так и ведут себя обычно. Там просто не было ни одного этнического жидобандеровца
nns33 19 августа 2018 | 10:58
gordy: gordy: Группа этого не заметила? ==== Да,отряд не заметил потери бойца.
polsan 19 августа 2018 | 10:53
nns33: вот такой вот "туризм", как и альпинизм, жесточайшие виды времяпровождения! В кинофильмах всё совсем по-другому, чем в жизни, к сожалению.
sergo_25_26 19 августа 2018 | 10:56
А Крым для кого забирали. Страна от санкций за Крым страдает, а они на камчатку поперлись, в то время когда крымчанам нужны деньги. Совсем совести нет.
timber_head 19 августа 2018 | 10:57
Охрененные инструктора были в этой группе. Вывести плохо подготовленных людей в горы и не заметить, что они отстали. А это ничего, что даже здравый смысл подсказывает, что инструкторов должно быть двое (иначе, элементарно, не вынесешь пострадавшего даже с растяжением) и второй должен идти ЗАМЫКАЮЩИМ?