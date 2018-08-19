Россиянку Марию Бутину в США посадили в одиночную камеру
Ее перевели в новую тюрьму, — сообщили в посольстве России в США. Дипломаты отметили, что Бутину этапировали в наручниках и лишили всех вещей. Представители посольства посетили ее в новой тюрьме и заявили, что Бутину пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением.
Власти США обвиняют россиянку в деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и в сговоре с целью продвижения интересов России.
Комментарии8
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spb_aborigen 19 августа 2018 | 10:35
пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением
Ахахах! Толи дело тюрьмы РФ! Курорты, а не тюрьмы. Ни тебе пыток, ни тебе унижений...
yralez 19 августа 2018 | 10:37
В положении лёжа ей привычнее..
vlabumur 19 августа 2018 | 10:38
. Ребенка забижают. Гады-немцы.
nikmart001 19 августа 2018 | 10:40
Да уж, еще до решения суда посадить в одиночку! Это даже либерасты на ЭХО не хотят адекватно комментировать! Да еще в наручниках везде водят.
pavelmistery 19 августа 2018 | 10:52
nikmart001: Комментировать слова посольства России? ) Может нам ещё и МО РФ верить?: ))
Кстати в одиночную обычно переводят ради безопасности арестованного.
gregor 19 августа 2018 | 10:43
Россиянку Марию Бутину в США посадили в одиночную камеру
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Представляю ,как российские вертухаи ржут .
nns33 19 августа 2018 | 10:50
gregor: А что они возмущаются. Разве в России не так? Этапировать могут неделями, а не за один день. Ни родственники,ни правозащитники не знают куда . А после тоже самое : карантин в одиночестве.
kazlevich1949 19 августа 2018 | 10:45
Ну прямо у Владимира Владимировича появился свой "поручик Киже" американского Тынянова... Путина чтобы был покладистее, перспективой пугают что ли, будем посмотреть.