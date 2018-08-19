Владимир Путин и Ангела Меркель договорились поддерживать проект «Северный поток-2», несмотря на возможные санкции США

Это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий, он выгоден и конкурентен.

Переговоры лидеров России и Германии прошли накануне вечером в резиденции Меркель под Берлином. Стороны обсудили также Сирию, Украину и иранскую ядерную программу.