Владимир Путин и Ангела Меркель договорились поддерживать проект «Северный поток-2», несмотря на возможные санкции США
Это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий, он выгоден и конкурентен.
Переговоры лидеров России и Германии прошли накануне вечером в резиденции Меркель под Берлином. Стороны обсудили также Сирию, Украину и иранскую ядерную программу.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ss2020 19 августа 2018 | 10:33
ты меня уважаешь, и я тебя, ёптыть мы уважаемые люди!)))
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 10:58
Европа была вынуждена пойти на поклон к Владимиру Путину, поскольку это единственный человек, кто может разрулить европейские проблемы.
yralez 19 августа 2018 | 10:34
И во сколько это встанет ?
Вообще пенсии платить перестанете ?
trans 19 августа 2018 | 10:36
Самое интересное, что в военной стратегической доктрине Россия и ИГИЛ главные противники Германии. И при этом Германия делается более зависимой от России в энергетическом плане и будет еще больше вкладывать миллиардов в развитии экономики России, в том числе и в военно-промышленный комплекс. Интересная экономическая политика.
buzukin1908 19 августа 2018 | 10:40
trans: А тебе чо - Германдию жалко? Пусть платят! Платят же Израилю просто так, а тут таки за газ. Заодно и Штатам фак показали - пустячок, а приятно, и хрен им, а не доллар - все в пользу евро :)
sumars 19 августа 2018 | 10:58
buzukin1908:как говаривал один чувак, ныне покойны, ну дебииил.
kamen_12 19 августа 2018 | 10:48
trans: Немцы не хохлы, назло себе уши зимой морозить не будут.
sab171 19 августа 2018 | 10:54
kamen_12: тебе все еще гадят хохлы в тарелку?
lager23 19 августа 2018 | 10:37
Экзаменов не будет, все билеты проданы!
trans 19 августа 2018 | 10:40
Шредер вок как сытно столуется в Газпроме, видимо заслуги имел хорошие перед Путей будучи канцлером Германии. Видимо и Меркель к этому же стремится.
И вообще в Европе не мало политиков прикормленных Путей.
ss2020 19 августа 2018 | 10:41
несмотря на... вслепую!))) очень эффективно! базилио!)
sagen 19 августа 2018 | 10:43
Я вот верю Пескову. Вероятно. там еще была одна фраза - в том случае, если Россия выполнить все условия по Крыму и Донбассу. Но она не имеет прямого отношения к прокладке трубы.
maxme Максимов Максим 19 августа 2018 | 10:43
Усатый мечтатель
vlabumur 19 августа 2018 | 10:45
Путин — мужское имя латинского происхождения, в древнеримской мифологии — эпитет богов Юпитера и Марса, в христианстве ассоциируется с победой Иисуса Христа над смертью и грехом.
lager23 19 августа 2018 | 10:59
vlabumur: Вольно, можно расслабиться!
stefan2015 19 августа 2018 | 10:48
Тут дело даже не в Путине и не в молодящейся престарелой мадам из австрийского правительства! Это первый в современной истории, мафиозный корпоратив на государственном уровне! "Саммит" преступных группировок из РФ и Европы! Путин, Меркель и остальные присутствовавшие там "политики", всего лишь подтанцовка на бандитской сходке предводителей мафиозных кланов!!! Это были похороны международной политики и рождение "политики по бандитским понятиям"!!! Теперь европейская политика, будет осуществляться не по международным законам, а "по понятиям"! Как "пацаны порешают"!!! "Пацаны" из европейских кланов решили, что встречаться с бандитами и убийцами из Кремля, убившими десятки тысяч человек - это в их интересах! И им плевать на все международные законы и правила!!! Теперь всем правит мафия!!!
kamen_12 19 августа 2018 | 10:53
stefan2015: Не бойсь, вам вместо транзита газа, МВФ 10 миллионов даст под невысокий процент.
liquidsky__ 19 августа 2018 | 10:52
Настоящий изгой в мировой политике )
grazschdanin 19 августа 2018 | 10:55
Почему хомяки так против СП-2?
Казалось бы - новый трубопровод, дает нам определенные преимущества, находится в нашей собственности...
Так почему же хомяки, которые визжат, что за Россию топят больше патриотов, против?
addi 19 августа 2018 | 10:57
Без каких-либо уступок со стороны В.В.П. г-жа Меркель не согласилась бы на подобное.
Песков, как всегда, выпячивает то, что выгодно для престижа ШЕФА. Посмотрим,
подождём комментария пресс-службы канцлера Меркель....
vincenttt 19 августа 2018 | 10:59
гопник отчитался перед Меркель так : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России миллиарды долларов как были в обороте Евросоюза так и останутся и преумножатся поскольку я продолжаю в интересах Евросоюза грабить Россию и уничтожать Россию!..Как уничтожал я в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю это с удовольствием делать!..Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!.....Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!.."
sergo_25_26 19 августа 2018 | 10:59
Не хило видать бабла фрау Меркель на старость подкинули.