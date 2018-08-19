23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признался, что страдает от сильной депрессии. Легендарный американский спортсмен рассказал, что посещает психотерапевта, и после занятий ему стало лучше.

Как передает СNN, Фелпс вновь подтвердил, что он завершил карьеру.