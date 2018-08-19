23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признался, что страдает от сильной депрессии
23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признался, что страдает от сильной депрессии. Легендарный американский спортсмен рассказал, что посещает психотерапевта, и после занятий ему стало лучше.
Как передает СNN, Фелпс вновь подтвердил, что он завершил карьеру.
Комментарии7
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ze_danil 19 августа 2018 | 10:20
не "страдает от депрессии", а "с жиру бесится"
kryimzdick 19 августа 2018 | 10:32
ze_danil:
— Вопрос предыдущему оратору.
— Пожалуйста.
— Я относительно Байрона. Он был молодой?
— Что? — удивился Наровчатов. — Байрон? Джордж Байрон? Да, он погиб сравнительно молодым человеком. А что?
— Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый?
— Кто, Байрон? Да, Байрон, как известно, обладал весьма эффектной наружностью. А что? В чем дело?
— Да так. Еще один вопрос. Он был зажиточный?
— Кто? Байрон? Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок. Он был вполне зажиточный. И даже богатый. Это общеизвестно.
— И последний вопрос. Он был талантливый?
— Байрон? Джордж Байрон? Байрон — величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!
— Сейчас поймешь. Вот смотри. Джордж Байрон! Он был молодой, красивый, богатый и талантливый. И он был — пессимист! А ты — старый, нищий, уродливый и бездарный! И ты — оптимист!
polsan 19 августа 2018 | 10:43
ze_danil: в отличие от Вас, он слишком много трудился!
mikr 19 августа 2018 | 10:24
Абсолютно все американские спортсмены чем-нибудь страдают. А врачи по этой причине им выписывают так называемые терапевтические исключения, позволяющие принимать сильнодействующие стимуляторы на, так сказать, "законных" основаниях. Благодаря этим стимуляторам спортсмены "преодолевают свой недуг" и побеждают абсолютно здоровых соперников на всех соревнованиях. В этом и кроется главная причина всех побед американских спортсменов.
andriisavin 19 августа 2018 | 10:35
mikr: mikr: Кат-то этот случай в обще не увязывается с вашей теорией: "Фелпс вновь подтвердил, что он завершил карьеру."
Как по мне, просто он думает что все, лучшее часть жизни уже позади, и не видет себя в будущем. Цели неверно нету чем дальше заниматься или стремится. Вот деприсняк и накрыл наверное...
mikr 19 августа 2018 | 10:58
andriisavin: Если бы он был настоящим спортсменом, то его спортивный дух не позволил бы ему настолько расслабиться, чтобы впасть в депрессию. Профессиональные спортсмены с детства отлично понимают все перипетии своей спортивной и послеспортивной судьбы, поэтому не испытывают крушения иллюзий по поводу окончания карьеры. Даже наоборот, выход на пенсию в молодом возрасте в расцвете сил и с хорошими деньгами в кармане для них является началом новой и вполне благополучной жизни.
А депрессия вполне объясняется физиологическими причинами. Организм Фелпса привык к употреблению стимуляторов, которые являются своего рода наркотиком, и ощущает вполне закономерный дискомфорт, обусловленный отказом от приема. Можно было бы конечно продолжать принимать эти стимуляторы, но тогда Фелпс окончательно превратился в наркомана, что поставило бы крест на всей его жизни. А заодно вызвало бы у окружающих массу вопросов к спортивной системе США.
polsan 19 августа 2018 | 10:29
Большой спорт, невероятные нагрузки, лекарственные препараты, допинг, ничего хорошего для здоровья не приносят. Пожелаем ему выздоровления.