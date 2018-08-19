В штате Колорадо помощницу местного законодателя наказали за шутку с портретом Трампа

Женщина помогла выставить в здании капитолия портрет Владимира Путина вместо портрета американского президента.

Помощницу законодателя-демократа Кейти Марч подвергли дициплинарному взысканию за инцидент с заменой портрета, произошедший в конце июля. Об этом сообщает Associated Press. Изначально в капитолии планировалось разместить портрет Дональда Трампа, но республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на написание картины.

После этого члены политической организации ProgressNow решили подшутить над представителями Республиканской партии. Марч помогла одному из активистов пройти в капитолий через служебный вход, после чего он выставил портрета Путина рядом с портретами бывших американских президентов. Целью акции было привлечь внимание общества к возможной связи Трампа с Россией и ее лидером.

Марч пришлось извиниться за свой поступок. По словам женщины, поначалу она сочла это безобидным розыгрышем и не думала, что он может навредить безопасности капитолия.

Теперь Марч запретили проходить в здание капитолия через служебный вход в обход охраны.