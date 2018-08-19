В штате Колорадо помощницу местного законодателя наказали за шутку с портретом Трампа
Женщина помогла выставить в здании капитолия портрет Владимира Путина вместо портрета американского президента.
Помощницу законодателя-демократа Кейти Марч подвергли дициплинарному взысканию за инцидент с заменой портрета, произошедший в конце июля. Об этом сообщает Associated Press. Изначально в капитолии планировалось разместить портрет Дональда Трампа, но республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на написание картины.
После этого члены политической организации ProgressNow решили подшутить над представителями Республиканской партии. Марч помогла одному из активистов пройти в капитолий через служебный вход, после чего он выставил портрета Путина рядом с портретами бывших американских президентов. Целью акции было привлечь внимание общества к возможной связи Трампа с Россией и ее лидером.
Марч пришлось извиниться за свой поступок. По словам женщины, поначалу она сочла это безобидным розыгрышем и не думала, что он может навредить безопасности капитолия.
Теперь Марч запретили проходить в здание капитолия через служебный вход в обход охраны.
Комментарии4
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delovoy_podolsk 19 августа 2018 | 10:12
На портрет Трампа денег не нашлось, а на портрет Путина мигом? И что значит помогла выставить? Посодействовала повешенью шедевра на стену в Капитолии? Пишут новости - понимай как хочешь! Или портрет Путина был настолько тяжёлым, что его надо было помогать вешать на стену? Такой огроменный портрет Путина. По сравнению с ним остальные портреты президентов кажутся коллекционными значками на треугольном вымпеле?
oneoretwo 19 августа 2018 | 10:15
...заголовок - туфта: речь идет о нарушении безопасности....
nigelliri56 19 августа 2018 | 10:21
В штате Колорадо, соответственно, шутки тоже колорадские (да простят меня американцы).
nikmart001 19 августа 2018 | 10:26
Путина президентом США изберут не скоро, у него еще в России президентский срок не закончился! Я думаю он станет президентом Америки после второго срока Трампа, не раньше.