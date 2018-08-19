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10:00, 19 августа 2018

Два человека погибли и семнадцать госпитализированы в результате ДТП на Ставрополье

На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись автобус и грузовик.

Дорожный инцидент под Ставрополем мог случиться по вине водителя рейсового автобуса. Как считают в ГИБДД, по предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в движущийся перед ним КамАЗ с зерном. Судя по видеозаписи, которую сделали очевидцы на месте происшествия, после столкновения автобус съехал в кювет. В следовавшем из Тбилиси в Краснодар транспортном средстве, находилось два водителя и сорок пассажиров. Погибшие – граждане России и Грузии. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района, сейчас семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть и дети.

На базе местного дома культуры организован пункт временного размещения, часть пассажиров, которые не получили повреждения, были доставлены туда. Остальные – отправлены далее по маршруту в Краснодар.

МЧС планирует привлечь психологов для работы с пострадавшими в ДТП.

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