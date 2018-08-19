Власти США завершают работу над пакетом санкций против строительства газопровода «Северный поток-2»
Под ограничения могут попасть компании, которые участвуют в реализации проекта. Об этом пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источник. По их словам, сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и компании-инвесторы.
Отмечается, что пять европейских компаний уже потратили на проект более 6 миллиардов долларов и не намерены от него отказываться. С помощью этого газопровода Россия будет продавать топливо Европе.
Комментарии13
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sergo_25_26 19 августа 2018 | 10:09
Санкции по расписанию - это очень хорошо. Это хороший стимул для роста рубля. В апреле 53 в августе 70. Отличный рост. Спасибо санкциям. Трампнаш дорогой, постарайся к новому году по 100 сделать легче считать и для экономики двоих друзей хорошо.
sergirusso 19 августа 2018 | 10:30
sergo_25_26: О кей! Но вот парадокс объясни - почему при нефти за 80 и долларе за 70 НЕ МОГУТ НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАТКНУТЬ ДЫРУ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ? Это типо как царское золото Николашки за рубежом и Февральская революция из за нехватки хлеба в Петрограде?
sergo_25_26 19 августа 2018 | 10:34
sergirusso: Все деньги полученные от нефтегазовых доходов они считают личным достоянием. И пенсионеров на них кормить ни кто не собирается. Они что зря власть захватывали и контроль над потоками денег.
sergirusso 19 августа 2018 | 10:39
sergo_25_26: Ну дык получается, что они СПЕЦОМ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПРОТИВ СЕБЯ СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ БАЗУ? зНАЧИТ ПОМРУТ НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ДЕНЕГ, А ОТ ЖАДНОСТИ, КАК В МУЛЬТЕ "Золотая антилопа"...
oneoretwo 19 августа 2018 | 10:09
...вот тут и должен сработать "транзит через украину"...
opiatnovyi63 19 августа 2018 | 10:13
А с Нашим Бессменным Бессмертным НацВождём согласовали?
piter_ug 19 августа 2018 | 10:15
Северный поток может обмелеть до ручейка.
aleksandr39 19 августа 2018 | 10:19
УРА !!!Опять у нас в России увеличатся тарифы ЖКХ подорожают бензин и продукты .
detul 19 августа 2018 | 10:20
Когда доллар используется в виде дубины в руках США - это демократично, а когда в виде дубины используется российский газ - это ужасно и недопустимо.
oneoretwo 19 августа 2018 | 10:28
detul: ...дубина в руках амер. полицейского - это одно, а дубина в руках путингского гестапо - см. про пытки в ярославской колонии...
detul 19 августа 2018 | 10:38
oneoretwo: А пытки чернокожих граждан в Фергюссоне не в счет? Так что дубины в руках полицейских в России и США используются одинаково эффективно. Ну иногда американские полицейские добавляют к этому Смит и Вессон.
nikmart001 19 августа 2018 | 10:22
Надо же, а Меркель сказала, что строительство будет завершено. Она наверное еще не в курсе.
timwlad86 19 августа 2018 | 10:29
Власти США завершают работу над пакетом санкций против строительства газопровода «Северный поток-2»
Под ограничения могут попасть компании, которые участвуют в реализации проекта. Об этом пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источник. По их словам, сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и компании-инвесторы.
Отмечается, что пять европейских компаний уже потратили на проект более 6 миллиардов долларов и не намерены от него отказываться. С помощью этого газопровода Россия будет продавать топливо Европе.
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Ну вообще то после ипотечного американского кризиса который разорил и банки в других странах,доверия американской финансовой системе нет.
Так что мировая финансовая система принимает все меры к тому чтобы избавится от американских платёжных систем.
И США прилагает сама к этому руку вводя всё новые санкции.
Дауны в американской политической системе.Ну а то что в финансовой системе США в управлении сидят алчные дебилы ведущие между собой войну за персональное обогащение ,что и привело к краху американской банковской системе платежей ,об этом Голливуд сказал лет двадцать назад.