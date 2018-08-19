Один из фигурантов дела об экстремистском сообществе «Новое величие» из СИЗО попросил о помощи

Письмо Дмитрий Полетаев передал через маму порталу ОВД-Инфо.

В письме Дмитрий Полетаев пишет что ему очень нужна любая поддержка, моральная и финансовая. Он просит всех неравнодушных помочь ему выйти из СИЗО как можно скорее: «Я стал понимать, каково это быть в месте, где тебя везде на 80 процентов ограничивают». Полетаев также подчёркивает, что стал ещё цитата «жертвой провокатора и подстрекателя». Этот человек по словам члена сообщества «Новое величие», ловко и цинично внедрился в группу чтобы сделать обычных людей боевиками. Как уточняет ОВД Инфо письмо написано в начале месяца. Часть послания портал не публикует по просьбе мамы Полетаева.

Всего по делу организации Новое величие проходит 10 человек, четверо включая Полетаева в СИЗО. Две молодых девушки Анна Павликова и Мария Дубовик в четверг были переведены из следственного изолятора под домашний арест. Этому предшествовала несанкционированная акция «Марш матерей» в центре Москвы и заявления адвокатов что под стражей состояние здоровья девушек ухудшилось. Защита настаивает на том, что организацию Новое величие создал агент ФСБ, который работал под прикрытием. Он написал и устав организации и затем сдал членов организации полицейским.

Обвинение строится на показаниях трёх человек, в том числе и осведомителя, отмечает ОВД Инфо. Никто из них не был арестован. Обвиняемым в организации сообщества «Новое величие» грозит до 10 лет лишения свободы.