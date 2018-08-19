Один из фигурантов дела об экстремистском сообществе «Новое величие» из СИЗО попросил о помощи
Письмо Дмитрий Полетаев передал через маму порталу ОВД-Инфо.
В письме Дмитрий Полетаев пишет что ему очень нужна любая поддержка, моральная и финансовая. Он просит всех неравнодушных помочь ему выйти из СИЗО как можно скорее: «Я стал понимать, каково это быть в месте, где тебя везде на 80 процентов ограничивают». Полетаев также подчёркивает, что стал ещё цитата «жертвой провокатора и подстрекателя». Этот человек по словам члена сообщества «Новое величие», ловко и цинично внедрился в группу чтобы сделать обычных людей боевиками. Как уточняет ОВД Инфо письмо написано в начале месяца. Часть послания портал не публикует по просьбе мамы Полетаева.
Всего по делу организации Новое величие проходит 10 человек, четверо включая Полетаева в СИЗО. Две молодых девушки Анна Павликова и Мария Дубовик в четверг были переведены из следственного изолятора под домашний арест. Этому предшествовала несанкционированная акция «Марш матерей» в центре Москвы и заявления адвокатов что под стражей состояние здоровья девушек ухудшилось. Защита настаивает на том, что организацию Новое величие создал агент ФСБ, который работал под прикрытием. Он написал и устав организации и затем сдал членов организации полицейским.
Обвинение строится на показаниях трёх человек, в том числе и осведомителя, отмечает ОВД Инфо. Никто из них не был арестован. Обвиняемым в организации сообщества «Новое величие» грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии16
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parasuk_ 19 августа 2018 | 10:07
Стыдно за оппозицию. Нет героев, одни вечно ноющие петушки
good_warrior 19 августа 2018 | 10:13
parasuk_:
Терроризм нужно душить в колыбели
И не слушать либерду чтобы они там не пели!
compare 19 августа 2018 | 10:23
good_warrior: желаю тебе оказаться в такой "колыбели",что бы там не "пели"!
kryimzdick 19 августа 2018 | 10:34
good_warrior:
Не зарекайся. От сумы и от тюрьмы. В России.
timwlad86 19 августа 2018 | 10:23
parasuk_: Стыдно за оппозицию. Нет героев, одни вечно ноющие петушки
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В развитие буйства надо инвестировать всеми ресурсами.
На такое самопожертвование либеральная оппозиция и запад не готовы.
Вон на Украине и то всё заглохло и просто иут мафиозные уличные разборки с тем инветарём котрый имеют.
Дай американской мафии танки и установки град,будут так же шмалять при своих разборках.
Так что денег нет,идеологических фанатиков нет,плейштешены и десять тысяч рублей за участие в демонстрациях обещанные не дали .
Так и с этими обществами ,заманили конспирологией,начали втюхивать антигосударственную порнуху,изобличили и при том когда мордой обосфальт вместо плейстейшена и десяти тысяч,то все обосрались и обосались.
Теперь те кто создпавал романтическую коспирологию спекулируют на этих обосраных и обосаных от страха даунов.
Отпускать нельзя,даже на Украине это поняли,что безнаказанность плодит озверевших отморозков во всём и везде.
Так что по условному,но получат все того чего хотели.Этож так романтично быть обосраным и обосаным от страха в тюрьме и в колонии где все отморозки и ломают всех делая отпетыми отморозками или самоубийцами.
Так что как всегда,оппозиция и этих ноющих используют чтобы полить своё дерево оппозиции если не кровью,то вонючими испражнениями.
zaryad 19 августа 2018 | 10:42
timwlad86: Дубок ты наш, доморощеный… Свой бред оставь для сожителей по мусорному баку, поделишься во время завтрака.
zaryad 19 августа 2018 | 10:36
parasuk_: случайно не подскажите, а где записывают в антипутинский кружок "Новое величие" ?
detul 19 августа 2018 | 10:18
Квачкову дали десять лет за стрельбу из арбалетов. Эти ребята стреляли из сайги. Но онижедети !!! И писарчуком у них был сотрудник ФСБ под прикрытием.
sokolok61 19 августа 2018 | 10:24
detul: Пожалуйста, дайте ссылку про "Сайгу" !
detul 19 августа 2018 | 10:43
sokolok61: "Некоторые из членов группы, по словам Руслана Д., несколько раз выезжали в Подмосковье, чтобы пострелять из ружья «Сайга» и потренироваться в изготовлении «коктейлей Молотова». В этих поездках также участвовал оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев, который внедрился в организацию в начале февраля 2018 г., и сотрудник Росгвардии Руслан Кашапов"
good_warrior 19 августа 2018 | 10:28
venezianez49:
Для примера:
Людей в Одессе жгли #онижедети такого веса и размера.
kryimzdick 19 августа 2018 | 10:37
good_warrior: а в Кемерово, в Зимней вишне, не так было?
piter_ug 19 августа 2018 | 10:32
Матерям некогда расслабляться.
buzukin1908 19 августа 2018 | 10:34
Зассали и заныли, ниспровергатели кроваваго режыма! Поимели немножко, видать, террориста юного в СИЗО :) Теперь как девочку к девочкам - на домашний арест с прогулками - как театрального Кирюху, чо бы так срок не мотать?
Отделите козлищ от агнцев, примените дозированное насилие по закону - и все будет распрекрасно! Только вот не следует принимать во внимание жалобные стоны и крокодиловы слезы попавшихся иностранных наемников из пятой колонны...
poluputing 19 августа 2018 | 10:48
buzukin1908: грядёт раздолье для педофилов Бузыкиных. Они в предвкушении сучат ножонками. Как поиметь то хочется юных сограждан безнаказанно.
gregor 19 августа 2018 | 10:40
Прочитал комменты ,убедился ....всё те же 14 % и 86 % .
Как в классе в школе в большинстве своём было 2 отличника ,4 хорошиста и три крепких троечника . Это меньшинство класса ,5 колонна класса . Остальные большинство . Будущее телевизионное растениеводство ,под кодовым названием -;" Одобрямсы" .
Вот когда будет примерно хотя бы соотношение 25 % и 75 % .хотя бы . То в России появятся и дороги и друзья .
А пока 86 % ,то вместо дорог колдобины ,а в место друзей террористы хамас ,террористы хезболла и людоеды из островов Океании .
Сколько ещё должно поменяться поколений ,что бы после селекции упыря сталина ,большинство начало соображать самостоятельно ? Кто его знает ,менталитет ,он и есть менталитет .