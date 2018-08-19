Япония и Россия планируют перевозить совместные грузы по Транссибирской магистрали. Об этом пишет газета Юмиури со ссылкой на источники.

По их сведениям, пробная доставка состоится 11-13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить международный экономический форум.