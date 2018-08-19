Иран намерен отменить штампы о въезде в страну для туристов
Такая мера направлена на противодействие американским санкциям, которые могут смутить желающих посетить исламскую республику. Это заявил вице-президент страны Али Асгар Мунесан. Он отметил, что число туристов, посетивших страну в первом квартале этого года, выросло на 38%, но при этом значительно уменьшилось число посетителей из Европы, что сказалось на работе дорогих отелей.
В начале августа США возобновили часть санкций против Ирана. Оставшиеся вступят в силу в ноябре и затронут сделки с нефтью и транзакции с Центробанком.
Комментарии5
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polsan 19 августа 2018 | 09:39
А что без штампов будет больше желающих?
zolingen 19 августа 2018 | 09:59
polsan: видимо это те же, которые посещают крым
jellyu 19 августа 2018 | 10:04
zolingen: лишь бы что ляпнуть, да? Это те, которые посещают Израиль- им такие штампы ни к чему.
zolingen 19 августа 2018 | 10:24
jellyu: да ладно, как вы догадались?
art_ 19 августа 2018 | 09:53
чтобы туристы не боялись санкций, если вдруг обнаружат при въезде в сша иранский штамп. логика есть