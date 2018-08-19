Владимир Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи своего помощника об изъятии доходов у частных компаний

Это сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле есть разные точки зрения по этому вопросу.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил взимать по полтриллиона рублей ежегодно с металлургических предприятий и производителей химических удобрений. Деньги должны пойти на выполнение нового майского указа Владимира Путина. Представители отрасли выступили резко против.