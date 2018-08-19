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09:30, 19 августа 2018

Владимир Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи своего помощника об изъятии доходов у частных компаний

Это сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле есть разные точки зрения по этому вопросу.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил взимать по полтриллиона рублей ежегодно с металлургических предприятий и производителей химических удобрений. Деньги должны пойти на выполнение нового майского указа Владимира Путина. Представители отрасли выступили резко против.

Комментарии

17

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tvitov66 19 августа 2018 | 09:33

Ибо все давно решено - грабить всех у кого есть что грабить

vsevolodsamara 19 августа 2018 | 09:36

Так большевики же у власти, причем уже непосредственно чекисы, что хотите то? И ограбят, если надо, и раскулачат, и бутовский полигон при необходимости расконсервируют.

danko_badka 19 августа 2018 | 09:39

vsevolodsamara: хохлотролли в курсе.

lager23 19 августа 2018 | 10:31

danko_badka: Бадка, зачастую к кремлеботам мудрость приходит в том же возрасте, что и маразм...., это твой случай?
Жаль, что тебе, коклотролль, не удаётся быть похожим на всеми любимую на этом сайте психопатичку Свинжу, куда вы её сдали, пригожинские негодяи? :(

gregor 19 августа 2018 | 09:42

Владимир Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи своего помощника об изъятии доходов у частных компаний
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Что ещё за совещания ......,понимаш ..... написал же на документе -;" Согласен " и расписался .
Раз согласен то и давай ....до свидание ... отбирай у металлургов и строй себе дворцы и яхты . Я и 86 % большинства одобрямсов согласен заранее и категорически " За " .

neyexo 19 августа 2018 | 09:44

Зачем проводить совещания, если он это решение и принял?
Только о том, когда, пора, не пора

oneoretwo 19 августа 2018 | 09:48

...а зачем ? вайно нооскопом уже все разрулил....

sbk 19 августа 2018 | 09:52

Хотя бы помощника выгнал.

zolingen 19 августа 2018 | 09:56

sbk: за что? За то, что подал гениальную идею, как и кого еще можно ограбить в этой стране? Думаю скоро озвучат еще один суперсекретный указ о присвоении героя.

venmud 19 августа 2018 | 09:55

"Первый пошел!" Наконец-то, разумность возобладала и вместо обсуждения дури своего экономического динозавра президент поплавает в бассейне.

sab171 19 августа 2018 | 09:57

походу хотят включить заднюю а она как на жигулях со скрежетом и не хочет включаться ( для справки: скрежет- песков, жигули-экономика).

ly4_sveta 19 августа 2018 | 10:06

Какие совещания? Какие обсуждения? Взять да и
все отнять! Условие одно - только не у своих и не у
себя. Сначала моча в голову с майскими указами, не
подумав и не просчитав, а потом - деньги давай! А где
их брать, у кого отнимать, если все ушло на войны, на
захваты, на тайные военные компании, на помощь всяким-
разным диктаторам-отморозкам и на набивание своих
ненасытных утроб?

vladimirgornitsky 19 августа 2018 | 10:13

Все правильно. Диктаторы не совещаются. Диктаторы дают указания. Предпочтительно - устные, но приходится иногда и письменные.
Путин, поставив визу "согласен", уже дал указание, о чем ему еще совещаться. Не будет же он признавать, что совершил ошибку. Или поучаствовал в крупномасштабной афере.

lager23 19 августа 2018 | 10:20

Деньги должны пойти на выполнение нового майского указа Владимира Путина.

///////////
Звучит устрашающе, выдержит ли страна очередной майский "распил", вот в чём вопрос!

delovoy_podolsk 19 августа 2018 | 10:26

Белоусов не понимает, что повышение цен не заставит владельцев отрасли сократить свои личные доходы или начать придумывать более эффективные способы производства и экономии. Они тупо, ибо по другому не могут, повысят цены. У путинских выкормышей все рычаги есть чтобы перевести стрелки на среднестатистического налогоплательщика. Просто повысятся цены на бензин и металл, на удобрения и пластмассовую крошку. Короче на всё. И платить будет снова гражданин России: пенсионер, учитель, врач, мелкий предприниматель, разнорабочий прочие люди, никак не могущие повлиять на изменение цен. В конце цепочки всегда будет школьный учитель и тракторист.

lager23 19 августа 2018 | 10:35

delovoy_podolsk: скажу больше, цены на строительный металл уже повысились!

ss2020 19 августа 2018 | 10:26

пурга за пургой... зима скоро!)))

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