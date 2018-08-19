Ярмарки, праздничные гуляния и благотворительные акции пройдут сегодня при многих столичных храмах в день православного праздника Преображения Господня. В народе его именуют Яблочным спасом. По традиции, христиане освящают плоды в благодарность Богу за новый урожай. Освященными фруктами принято поделиться с бедными и больными. Так, например, волонтеры проведут праздник для подопечных отделения «Востряково» центра социальной адаптации бездомных. А в Хамовниках пройдет благотворительный фестиваль, на котором соберут фрукты для подопечных Первого московского хосписа.

Патриарх Кирилл этот день совершит праздничную литургию под открытым небом на главной площади города Котласа Архангельской области.