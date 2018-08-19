В Саудовской Аравии сегодня начинается хадж

Несколько миллионов мусульман совершат паломничество к святым местам в Мекке и Медине.

Хадж приурочен к празднику Курбан-байрам, который пройдет 21 августа. В течение нескольких дней мусульмане будут совершать обряды в местах, связанных с жизнью пророка Муххамеда. Среди них – семикратный обход против часовой стрелки вокруг Каабы – главной святыни ислама, стояние на горе Арафат, а также символический обряд закидывания камнями дьявола и жертвоприношение животных. Традиционно власти Саудовской Аравии усиливают меры безопасности в преддверие хаджа. Это связано, в том числе, с инцидентами, которые приводят к человеческим жертвам. Так, три года назад по официальным данным в результате давки на пешеходном мосту Джамра при переходе в долину Мина погибли более 750 паломников.

Ряд СМИ при этом говорили о 2 тысячах жертвах. Тем не менее, это не останавливает верующих по всему миру: согласно исламскому учению, хотя бы раз в жизни хадж должен совершить каждый совершеннолетний мусульманин. Интересно, что в этом году для паломников оборудуют более 3 тысяч точек вай-фая, а также представят приложения, связанные с хаджем.

По данным Совета муфтиев России, хадж в Мекку и Медину планируют совершить более 22 тысяч паломников из нашей страны.