Британский миллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 миллион фунтов стерлингов на новый референдум по Brexit

Британский миллионер и совладелец бренда одежды Superdry Джулиан Данкертон пожертвовал 1 миллион фунтов стерлингов на новый референдум по Brexit.

По его словам, он видит в этом «реальный шанс вернуть все назад». Миллионер добавил, что, если бы выход Великобритании из Евросоюза произошел 20 лет назад, его бренд не смог бы стать успешным из-за проблем с пошлинами на импорт.