Британский миллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 миллион фунтов стерлингов на новый референдум по Brexit
Британский миллионер и совладелец бренда одежды Superdry Джулиан Данкертон пожертвовал 1 миллион фунтов стерлингов на новый референдум по Brexit.
По его словам, он видит в этом «реальный шанс вернуть все назад». Миллионер добавил, что, если бы выход Великобритании из Евросоюза произошел 20 лет назад, его бренд не смог бы стать успешным из-за проблем с пошлинами на импорт.
Комментарии3
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buzukin1908 19 августа 2018 | 09:21
Все! Умерла так умерла! А то новый референдум - и все Соединенное Королевство задает себе вопрос: Посяла я в тот раз или не посяла, или просто моча в голову ударила? Вопрос решен - Англия четко рассчитала, што от единой гейропы для нее одни убытки. Потому и вовремя сдриснула. То ли еще будет! Представляете объединенный евроисламский халифат с пакистанским ядерным оружием? Да просто пестня!
condor00 19 августа 2018 | 09:21
Если кто ещё тогда посчитал, что победа и без его голоса в кармане и не пошёл голосовать (как и в случае с Клинтон), не передумал своё мнение и в этот раз всё-таки решит поднять свой зад с дивана, - шанс на реванш имеется.
nikvol 19 августа 2018 | 09:29
Правильно, голосовать до тех пор, пока не получится нужный результат! И с выборами в США так же поступить - будут ходить на них, пока Клинтон не победит Трампа.