Британский миллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 миллион фунтов стерлингов на новый референдум по Brexit
Британский миллионер и совладелец бренда одежды Superdry Джулиан Данкертон пожертвовал 1 миллион фунтов стерлингов на новый референдум по Brexit.
По его словам, он видит в этом «реальный шанс вернуть все назад». Миллионер добавил, что, если бы выход Великобритании из Евросоюза произошел 20 лет назад, его бренд не смог бы стать успешным из-за проблем с пошлинами на импорт.
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